¿·ÊÆ¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¡×¤ä¡¢3Ï¢µÙ¤ò¹µ¤¨¤ëÆ»¤Î±Ø¤Î¡Ö¿·ÊÆÀ¹¤êÊüÂê¡×¤Ê¤É¡¢¿·ÊÆ¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿·ÊÆ¤¬3000±ßÂæ
12Æü¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÆÀ¤ÊÀéÍÕ¸©»º¤Î¿·ÊÆ¡£
µ¼Ô
¡Ö¿·ÊÆ¤¬ÀÇ¹þ¤ß4000±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥³¥â¥Ç¥£¥¤¥¤¥ÀÄ®²°Å¹¡¡SVÅý³çÉôÄ¹¡¡Âç±öÎ´°ì¤µ¤ó
¡Ö¤É¤³¤è¤ê¤â¤ª°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤ª¥³¥á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇã¤¤¤ËÍè¤¿¡×
¥³¥â¥Ç¥£¥¤¥¤¥ÀÄ®²°Å¹¡¡SVÅý³çÉôÄ¹¡¡Âç±öÎ´°ì¤µ¤ó
¡ÖÈó¾ï¤Ë¥â¥Á¥â¥Á¤Ç¤Í¡£¹á¤ê¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
20ÂÞ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¿·ÊÆ¡£³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÇä¤ì¤Æ¤¤¤¡¢Ãª¤«¤é¤ß¤ë¤ß¤ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³«Å¹¤«¤éÌó1»þ´Ö30Ê¬¤Ç¿·ÊÆ¤¬´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¿·ÊÆ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö¤ª¥³¥á¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¤éÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¡ÊºÊ¤Ë¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
Êª²Á¹âÂÐºö¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¸å¤Ë¥ì¥·¡¼¥È¤òºÊ¤Ë¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
ºÇ¸å¤Î¿·ÊÆ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Öº£²ó°Â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÊºÊ¤â¡Ë´î¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¢£¡ÈºòÇ¯ÅÙ¤Î¥³¥á¡É¤¬¹â¤¤¡È°ÛÎã¤Î»öÂÖ¡É¤â
Å¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¿·ÊÆ¤Ïº£¡¢¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢°Â¤¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î¥³¥á¤Ï¡Ä¡£
¥³¥â¥Ç¥£¥¤¥¤¥ÀÄ®²°Å¹¡¡SVÅý³çÉôÄ¹¡¡Âç±öÎ´°ì¤µ¤ó
¡Öº£Ç¯¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯ÊÆ¡Ê¤Î»ÅÆþ¤ìÃÍ¡Ë¤¬130¡ó¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ê¿·ÊÆ¤È¤Î¡Ë²Á³Êº¹¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡×
ÌÃÊÁ¤¬°ã¤¦¤â¤Î¤Î¡¢Å¹Æ¬²Á³Ê¤¬¡È¿·ÊÆ¡É¤è¤ê¤â¡ÈºòÇ¯ÅÙ¤Î¥³¥á¡É¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡È°ÛÎã¤Î»öÂÖ¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿·ÊÆ¤¬¡È¤ª¤«¤ï¤ê¤·ÊüÂê¡É¤ÎÅ¹
¤Þ¤À²¼¤¬¤ëµ¤ÇÛ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¥³¥á¤Î²Á³Ê¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢13Æü¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ë¿·ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
ÀéÍÕ¸©¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Ç¡¢Ãã¤ï¤ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀ¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·ÊÆ¡ª¡¡¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆÚ¤ò»È¤Ã¤¿¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ê¤É¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·ÊÆ¤¬¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¤·ÊüÂê¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¿·ÊÆ¤Ï¡ËÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ËèÆü¡¢¤³¤ó¤Ê¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×
¤¿¤ÀÅ¹Â¦¤Ï¿·ÊÆ¤Î»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬¡Ä¡£
Îø¤¹¤ëÆÚ¸¦µæ½ê¡¡¹á¼è¼ÓÌé²ÃÅ¹Ä¹
¡Ö1¥¥í150±ß¡Á200±ß¤°¤é¤¤¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¡£¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥³¥á¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤·ÊüÂê¤Ï¡¢¤ä¤á¤º¤Ë·ÑÂ³Í½Äê¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÎÁ¶â¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀéÍÕ¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡È¿·ÊÆ¤ÎÀ¹¤êÊüÂê¡É
Æ±¤¸ÀéÍÕ¸©¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·ÊÆ¤ò±¿¤Ö½÷À¡£
Æ»¤Î±Ø¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¸ø±à¡¡¤Ï¤Ê¤Þ¤ë»Ô¾ì¡¡µÜÏÆµ×ÈþÅ¹Ä¹
¡Ö¡Ê¿·ÊÆ¡Ë120¥¥íÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Å¹Æâ¤ØÈÂÆþ¡£¤³¤³¤ÏÆ»¤Î±Ø¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÏ¢µÙ¤Ç¡Ä¡£
Æ»¤Î±Ø¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¸ø±à¡¡¤Ï¤Ê¤Þ¤ë»Ô¾ì¡¡µÜÏÆµ×ÈþÅ¹Ä¹
¡Ö¤¢¤¹¡¦¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê13Æü¡¦14Æü¡Ë¤Ç¤ª¥³¥á¤ÎÀ¹¤êÊüÂê¡£¿·ÊÆ¤Î¡ØÎ³¤¹¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª¥³¥á¤ò»È¤¦¡×
¿·ÊÆ¤ÎÀ¹¤êÊüÂê¤ò³«ºÅ¡£30ÉÃ´Ö¤Ç5¹æ¥µ¥¤¥º¤Î¾£¤ËÀ¹¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï500±ß¡£
°ìÂÀè¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä¡£
Ìó1.1¥¥í¤Î¿·ÊÆ¤òÀ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ò¤â¤È¤Ë·×»»¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥á1¥¥í¤ÏÌó780±ß¡Ê5¥¥í3891±ß¤Ç·×»»¡¦Àè·î25Æü¡Á31Æü¡Ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢500±ß¤Ë¡ª
¢£¿·ÊÆ¹ØÆþ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â
¤ªÆÀ¤Ê´Ô¸µ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆÈ¼«¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¿·ÊÆ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
ÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»Ô¥Ç¥¸¥¿¥ëÃÏ°èÄÌ²ß¿ä¿Ê²Ý¡¡µÈÂô¹î¸Ê²ÝÄ¹
¡Ö¡Ê¿·ÊÆÂå¤Ç¡Ë5000±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¡¢30¡óÁêÅö¤Î1500¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¡×
»ÙÊ§¤¤Âå¶â¤Î30¡ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢9·î22Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¡£¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð»Ô³°¤Î¿Í¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Æ¡¢»ÔÀî»ÔÆâ¤ÎÅ¹¤Ç¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»Ô¥Ç¥¸¥¿¥ëÃÏ°èÄÌ²ß¿ä¿Ê²Ý¡¡µÈÂô¹î¸Ê²ÝÄ¹
¡Ö¤¼¤Ò¤³¤Î¿·ÊÆ¤¬½Ð¤ë»þ´ü¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¥³¥á¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ¤Þ¤À¤Þ¤À¹âÃÍ¤ÎÂ³¤¯¿·ÊÆ¡£¤ªÆÀ¤Ë¾è¤êÀÚ¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£