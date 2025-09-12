°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Ë11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤¬¥ªー¥×¥ó »Ô³¹ÃÏ¤«¤é10¥¥í°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿¡È¥ª¥¯¥ª¥«¡É¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò
°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥âー¥ë¤¬11·î¤Ë´°À®¤·¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡Û»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯²¬ºê 11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ªー¥×¥ó¡ª¤É¤ó¤Ê»ÜÀß¤Ë¡©°¦ÃÎ
¡ÊÂçÀÐË®É§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
»°½Å¸©¤ÎÄ¹Åç¡¢´ôÉì¸©¤ÎÅÚ´ô¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¿ë¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï²¬ºê»Ô¤Ï´Ñ¸÷¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢ÍýÍ³¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢2023Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡£ÊüÁ÷¤Î¤¢¤Ã¤¿Ç¯¤Ë¡¢²È¹¯¸ø¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿²¬ºê¾ë¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤ë¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¡¢Á°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó90Ëü¿Í¤â´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô700Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤YouTuber¡ÖÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡×¤ÎÂ¸ºß¡£2016Ç¯°Ê¹ß¤Ï´Ñ¸÷ÅÁÆ»»Õ¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢Èà¤é¤¬Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç²¬ºê»ÔÆâ¤ò²ó¤ë¤È¡¢¼ã¼Ô¤¬À»ÃÏ½äÎé¤È¾Î¤·¤Æ²ó¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬Ìó40²¯¡Ê¿ä·×ÃÍ¡Ë¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥âー¥ë¤¬½ÐÍè¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä
¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥âー¥ë¤Ï²¬ºê¤Î»Ô³¹ÃÏ¤«¤é¤Ï10¥¥í°Ê¾åÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¬ºê¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃæ»³´ÖÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬ºê»Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¬ºê¤Î±ü¤ÎÊý¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¡Ö¥ª¥¯¥ª¥«¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
º£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£2¤Ä¤Î¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¸òÎ®¿Í¸ý¡×¡£´ôÉì¤ÎÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó400Ëü¿ÍÁý¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤Ï¡Öµï½»¿Í¸ý¡×¡£½»ÂðÃÏ¤Ê¤É¤òºî¤ë·×²è¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¸ý¤âÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¬ºê»Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¬ºê»ÔÆâ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½ÂÂÚ¤Ê¤É¤âµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÂÂÚÂÐºö¤ÎÊý¤âËº¤ì¤º¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£