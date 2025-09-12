¹ë±«Èï³²¡¡°¨ÎÉ»Ô¤ËÈïºÒ¼ÔÀ¸³èºÆ·ú»Ù±çË¡¤òÅ¬ÍÑ¡¡½»ÂðÁ´²õ¤ËºÇÂç300Ëü±ß
Àè·î¤ÎÌ¸Åç¡¦°¨ÎÉ½¸Ãæ¹ë±«¤Ç¡¢¸©¤ÏÌ¸Åç»Ô¤ËÂ³¤°¨ÎÉ»Ô¤Ë¤â¡ÖÈïºÒ¼ÔÀ¸³èºÆ·ú»Ù±çË¡¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·»Ù±ç¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î7Æü¤«¤é¤ÎÌ¸Åç¡¦°¨ÎÉ½¸Ãæ¹ë±«¤Ç¤Ï¡¢Ì¸Åç»Ô¤È°¨ÎÉ»Ô¤Ç½»Âð¤ÎÁ´²õ3Åï¾²¾å¿»¿å746Åï¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¤Îµ¬ÌÏ¤¬ºÒ³²µß½õË¡¤Î´ð½à¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©¤ÏÌ¸Åç»Ô¤ËÂ³¤°¨ÎÉ»Ô¤Ë¤âÈïºÒ¼ÔÀ¸³èºÆ·ú»Ù±çË¡¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È12ÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¤¬½Ð¤¿½»Âð¤Î¤¦¤Á¡ÖÁ´²õ¡×¡Ö²òÂÎ¡×¡ÖÄ¹´üÈòÆñ¡×¡¢¤½¤ì¤Ë¡ÖÂçµ¬ÌÏÈ¾²õ¡×¤·¤¿½»Âð¤Ë¤Ï´ðÁÃ»Ù±ç¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë·úÀß¤ä¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½»Âð¤òºÆ·ú¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï²Ã»»»Ù±ç¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¶â¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÂç300Ëü±ß¤Ç¡¢½»Âð¤ÎÈï³²¤ÎÄøÅÙ¤äºÆ·úÊýË¡¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ù±ç¶â¤Î³Û¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿½ÀÁ¤Ë¤Ï¤êºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤ä½»Ì±É¼¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¡¢´ðÁÃ»Ù±ç¶â¤ÏÍèÇ¯9·î8Æü¤Þ¤Ç²Ã»»»Ù±ç¶â¤Ï2028Ç¯9·î8Æü¤Þ¤Ç°¨ÎÉ»ÔÌò½ê¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
³¤,
Ê©ÃÅ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Û¥Æ¥ë,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
À¸²Ö,
¾åÅÄ