ÃÏ¿ÌÁê¼¡¤¤¤À°ÀÐÅç¡ÖÅç¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×ºÒ³²¾è¤ê±Û¤¨ºÆµ¯¡¢Åç¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö³Ð¸ç¡×¡¡¼¯»ùÅç¡¦½½ÅçÂ¼
º£Ç¯6·î¤«¤é¤Î·²È¯ÃÏ¿Ì¤ÇÅçÌ±¤¬°ì»þ¡¢Åç³°¤ËÈòÆñ¤·¤¿½½ÅçÂ¼¡¦°ÀÐÅç¡£
¡ÖÅç¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡£Áê¼¡¤°ÃÏ¿Ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸Î¶¿¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥«¥éÎóÅç7¤Ä¤ÎÍ¿ÍÅç¤Î1¤Ä¡¢°ÀÐÅç¡£¿Í¸ý90¿Í¤Î¾®¤µ¤ÊÅç¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¹Á¶á¤¯¤Î¤¬¤±Êø¤ì¡¢º£¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤Ç¤Ïº£Ç¯6·î°Ê¹ß¡¢ÃÏ¿Ì¤¬2300²ó°Ê¾åµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î3Æü¤Ë¤Ï°ÀÐÅç¤Ç°ìÏ¢¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇºÇÂç¤Î¿ÌÅÙ6¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÀÐÅç¤Ç¤Ï°ì»þ56¿Í¤¬Åç¤òÎ¥¤ì¡¢ÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤ÏÁ´°÷¤¬Åç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åç¤Ç¤ª¤è¤½60Æ¬¤Îµí¤ò»ô°é¤¹¤ëºä¸µÍµ¹¬¤µ¤ó¡£3¤Ä¤¢¤ëËÒ¾ì¤Î1¤Ä¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¿åÆ»¤¬À£ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃÜ»ºÇÀ²È ºä¸µÍµ¹¬¤µ¤ó¡Ë¡Ö¿åÆ»´É¤ÏÆ»Ï©¤Î²¼¡¢»³¤ÎÃæ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¤Íý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿·¤¿¤Ë¿å¤ò°ú¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Ý¥ó¥×¤¬É¬Í×¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¡×¡Ö»È¤¨¤Ê¤¤ËÒ¾ì¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢¤Û¤«¤ÎËÒ¾ì¤Ëµí¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Áð¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×
¿åÆ»´É¤Î½¤Íý¤òÂ¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÒÁð¤ä»ôÎÁÂå¤Î¹âÆ¤â¤¢¤Ã¤ÆÅç¤ÎÃÜ»º·Ð±Ä¤Ï¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Åç¤òÎ¥¤ì¤ëÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃÜ»ºÇÀ²È ºä¸µÍµ¹¬¤µ¤ó¡Ë¡Öµí»ô¤¤¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÅç¤ò½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Î¤Û¤¦¤¬¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡×
Åç¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¥Ü¥¼¡×¤ÎÁ°Æü¡¢ËßÍÙ¤ê¤Ë´À¤òÎ®¤¹ÍÀîÀ¿»Ê¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¡£Ì±½É¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Åç¤Ç°ìÀ¸²á¤´¤¹³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿1¿Í¤Ç¤¹¡£
°ì»þ¡¢É×ÉØ¤Ç¼¯»ùÅç»ÔÆâ¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÍÀîÀ¿»Ê¤µ¤ó¡Ë¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¡ÊÅç¤Ë¡ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¿©´ïÃª¤ò¥íー¥×¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åç¤Î½ÉÇñµÒ¤Ï½ù¡¹¤Ë²óÉü¡£º£·î6Æü¤Î¥Ü¥¼º×¤ê¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÌ±½É¤¬Ëþ¼¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÀî¤µ¤ó¤ÏËèÄ«¡¢½ÉÇñµÒ¤Î¿©»ö¤Ç½Ð¤¹µû¤òÄà¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
Q.µù¤¬³Ú¤·¤¤¡©¡ÊÍÀîÀ¿»Ê¤µ¤ó¡Ë¡ÖÇ¯Ãæ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡£Äà¤ì¤Æ¤âÄà¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Êµù¤Ë¡Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡×
µù»Õ¤À¤Ã¤¿Éã¤ËÏ¢¤ì¤é¤ìµù¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢60Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÍÀîÀ¿»Ê¤µ¤ó¡Ë¡Öµû¤Ï¡Êµù»Õ¤¬¡ËÌýÃÇ¤·¤¿»þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡Ê¤¨¤µ¤ò¡Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤À¤á¡£µû¤¬Íè¤Æ¤«¤é¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¤ë¡×
Q.°ÀÐÅç¤Î¶á¤¯¤Î³¤¤ÏÆÃÊÌ¡©¡ÊÍÀîÀ¿»Ê¤µ¤ó¡Ë¡Öµû¤¬Â¿¤¤Åç¤ÈÀÎ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤Î¤»¤¤¤«¡¢º£Ç¯¤Ï¤À¤á¡£°ÊÁ°¤À¤Ã¤¿¤é¥µ¥ï¥é¤¬¤Ü¤ó¤Ü¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡× ¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤À¤á¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×
¾®¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥¥Ï¥À¥Þ¥°¥í¤¬Äà¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Åç¤¬1Ç¯¤ÇºÇ¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥Ü¥¼º×¤ê¡£1Ç¯¤ÎÊ¿²º¤òµ§¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¡¢ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊËßÍÙ¤êÊÝÂ¸²ñ ÍÀîÏÂÂ§²ñÄ¹¡Ë¡Ö¸µµ¤¤Ê¥Ü¥¼¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯°ì¿Í°Å¤¤´é¤ò¤»¤º¡¢¾Ð¤¤À¼¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×
Q.Ã¯¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÌ±½ÉÆî³¤Áñ ÍÀîÀ¿»Ê¤µ¤ó¡Ë¡Ö¶µ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÆÉã¤¿¤Á¤â¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡× Q¡¥Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡© ¡Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢º£¤µ¤éÅÔ²ñ¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»Å»ö¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÃÏ¿Ì¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¡¢¾Ð´é¤Ç·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ëÅçÌ±¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
