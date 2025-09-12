ËèÆüÅÐ»³Â³¤±¤ë100ºÐÃËÀ¡Ö1Æü1Æü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡×¡¡¼¯»ùÅç¡Ú¤¤Ð¤Ã¤Á¤ç¤¤¤â¤¹¡Û
º£·î15Æü¤Î¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ê¤ªÇ¯´ó¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤¤Ð¤Ã¤Á¤ç¤¤¤â¤¹¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ËèÆü¡¢»³ÅÐ¤ê¤òÂ³¤±¤ë°Ëº´»Ô¤Î100ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
°Ëº´»Ô¤ÎÂçµ×ÊÝÍøÀ®¤µ¤ó¡£º£Ç¯2·î¡¢100ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
100ºÐ¤òµ¡¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿»°ÎØ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Ä«¡¢²È¤ò½Ð¤Þ¤¹¡£Ä«Æü¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤³¤È4¥¥í¡Ä
¤½¤Î·Á¤«¤é¡Ö°Ëº´ÉÙ»Î¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉ¸¹â404¥áー¥È¥ë¤ÎÄ»¿À²¬¡£
µÞ¤Êºä¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÎÏ¶¯¤¯ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ»¿À²¬¤È¡¢¶á¤¯¤Î¹â·§»³¡ÊÉ¸¹â412m¡Ë¤ò¡¢±«¤ÎÆü°Ê³°¤ÏËèÆü¸ò¸ß¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.¤Ê¤ó¤ÇËèÆüÅÐ»³¤ò¡©¡ÊÂçµ×ÊÝÍøÀ®¤µ¤ó¡¦100¡Ë¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤«¤é»³¤¬¹¥¤¤Ç¼«Á³¤ÈÄ¯¤á¤¬¤è¤¯¤ÆÃ£À®´¶¤â¡×
¡ÊÅÐ»³µÒ¡Ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢»³ÅÐ¤ê¤Î¡£¥¹ー¥ÑーÄ¶¿Í¡£¼«Ê¬¤â¤¢¤¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤âËèÆüÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× Q.º£¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤«¡© ¡Ö70ºÐ¡× Q.30Ç¯¸å¤Ï¡© ¡ÖÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡ÊÅÐ»³¥¬¥¤¥É¡Ë¡Ö¿À¡£¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡× Q.100ºÐ¤Ç»³¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡© ¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢3²ó¤ÎµÙ·Æ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢400¥áー¥È¥ë¤Î»³¤ò¤ª¤è¤½1»þ´Ö¤ÇÅÐ¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçµ×ÊÝÍøÀ®¤µ¤ó¡¦100¡Ë¡ÖÄº¾å¤Þ¤ÇÃå¤±¤Ð¡¢¤¤ç¤¦¤âÅÐ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤ÆÃ£À®´¶¡×
°Ëº´»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1941Ç¯¡£16ºÐ¤Î»þ¤ËÄ«Á¯È¾Åç¤ËÅÏ¤ê¡¢Ê¿¾í¤ÎÊ¼´ïÀ½Â¤½ê¤ÇÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
19ºÐ¤ÇÊâÊ¼ÉôÂâ¤ËÄ§Ê¼¤µ¤ìÍâÇ¯¡¢½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊáÎº¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯´Ö¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ç¶¯À©Ï«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡©¡ÊÂçµ×ÊÝÍøÀ®¤µ¤ó¡¦100¡Ë¡ÖÈ²ºÎ¤¬¼ç¡× Q.´¨¤«¤Ã¤¿¡© ¡Ö´¨¤µ¤âÎí²¼40ÅÙ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£´¨¤µ¤È¿©ÎÈÉÔÂ¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×
23ºÐ¤Î»þ¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢Éã¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÕ¥¿¥Ð¥³ÇÀ²È¤ÈÍÜ»½¶È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡¢28ºÐ¤ÇºÊ¡¦¾¡»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¡£3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÄ¤¤¤³¤í¡¢¿Å¤È¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤Ç»³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¡£»Å»ö¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿40Âå¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ò¤ß¤Æ¡¢»³¤ËÅÐ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤ÏÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¡¦¾¡»Ò¤µ¤ó¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçµ×ÊÝÍøÀ®¤µ¤ó¡¦100¡Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤Ò¤Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï»³¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊºÊ¤Ï¡ËÃë¤´¤Ï¤ó¤Î°®¤êÈÓ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¼«Í³¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
77ºÐ¤Ç²È¶È¤ò¤¿¤¿¤ó¤Ç¤«¤éÅÐ»³¤Î²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢1Ç¯¤Ç200²ó¤òÄ¶¤¨¤¿Ç¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿À®¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Á´¹ñ317¤Î»³¤Ë¤Î¤Ù4000²ó°Ê¾åÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»Î»³¤Ë¤â3²óÅÐÄº¡£100ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¸ÅçÏ¢»³¤ÎºÇ¹âÊö¡¦´Ú¹ñ³Ù¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤òÉÂµ¤¤Ç10ºÐ¤ÇË´¤¯¤·¡¢¼«¿È¤â58ºÐ¤Î»þ¤Ë¤±¤¬¤Ç±¦ÌÜ¤ò¼ºÌÀ¡¢76ºÐ¤ÇÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤ò´µ¤¦¤Ê¤É¡¢¶ìÆñ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«»³¤ËÅÐ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¡¢»³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂçµ×ÊÝÍøÀ®¤µ¤ó¡¦100¡Ë¡Ö²û¤«¤·¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä»×¤¤½Ð¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
1Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯»³ÅÐ¤ê¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÆü¡¢ÅÐ»³¤Î¤¢¤È¤ÏÃë¿²¤ò¤·¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ï1¡¢2»þ´Ö¤Î»¶Êâ¤ò·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÂçµ×ÊÝÍøÀ®¤µ¤ó¡¦100¡Ë¡Ö»³ÅÐ¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î½àÈ÷±¿Æ°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£ÉÂµ¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æµ¤¤Þ¤Þ¤ËÅÐ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡×
Q.²¿ºÐ¤Þ¤ÇÅÐ¤ë¡©¡Ö¤¢¤È²¿ºÐ¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯1Æü1Æü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡×
Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤¹¤â°ìÊâ¤º¤Ä¡¢Äº¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
