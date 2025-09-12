±ßÇä¤êÍ¥Àª¡¢¥É¥ë±ßºÆ¤Ó£±£´£¸±ß¤ò»î¤¹¡¡¿·µ¬ºàÎÁ¤Ë¤Ï·ç¤±¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢±ßÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡£¥É¥ë±ß¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤È¤â¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Íè½µ¤ÎÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç´ØÏ¢¤ÎºàÎÁ¤ÏÆÃÃÊ¤ß¤é¤ì¤º¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ÎÍ¥Àª¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ßÇä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ÌÌ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï147±ßÂæÁ°È¾¤«¤é°ì»þ148±ßÌÜÁ°¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÂæ¾è¤»¤Ë¤Ï»ê¤é¤º147±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤â·øÄ´¡£¥æー¥í±ß¤Ï172±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é173±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ø¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï199±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é200±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ø¤ÈÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë¥É¥ë±ß¤Ï98±ßÂæÁ°È¾¤«¤éÈ¾¤Ð¤Ø¤È¾å¾º¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤ÏÄ´À°¤Ë²¡¤µ¤ìµ¤Ì£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ëÁê¾ì¤ÏÊý¸þ´¶¤Ê¤¯¿¶Éý¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.17ÂæÁ°È¾¤«¤éÈ¾¤Ð¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.35ÂæÁ°È¾¤«¤é¸åÈ¾¤Ç¿¶Éý¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ°Æü¤ÎÃÍÆ°¤¤ËÄ´À°¤¬Æþ¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½µËö¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜÀª¤Ï»°Ï¢µÙ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Î£Î£Ù»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï147±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÅìµþÁáÄ«¤Î147.12ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤ËÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï147±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ø¤È¾®¹â¤¯¿ä°Ü¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È147±ßÂæÁ°È¾¤Ø¤È¾®´Ë¤ó¤À¤¢¤ÈÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£°ì»þ147.98¶áÊÕ¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢148±ßÂæ¾è¤»¤Ë¤Ï»ê¤é¤º147±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤«¤éÆ±¿å½à¤Ç¤Î¿¶Éý¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íè½µ¤ÎÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤ä¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿»×ÏÇ¤Ê¤É¤¬¸òºø¤¹¤ëÌÌ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.17ÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£¤³¤ÎÆü¤Ï1.1713-1.1748¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¾å²¼Æ°¤ÈÊý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï¥É¥ë±ß¤È¤È¤â¤ËÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î172.58¶áÊÕ¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤ÏÇã¤¤¤¬Àª¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£Â¸µ¤Ç¤Ï¹âÃÍ¤ò173.44ÉÕ¶á¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¥æー¥íÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£Á°Æü¤Î£Å£Ã£ÂÍý»ö²ñ¤ÇÅöÌÌ¤ÎÍø²¼¤²¶ÉÌÌ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.35ÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤Î¼è°ú¡£¤³¤ÎÆü¤Ï1.3530-1.3581¥ì¥ó¥¸¤Ç¿¶Éý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÁáÄ«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿±Ñ·î¼¡£Ç£Ä£Ð¤ÏÁ°·îÈæÊÑ¤ï¤é¤º¤ÈÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡£¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Ê¤É¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£±ÑÃæ¶ä¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÖÅÙÄ´ºº¤Ç¤Ïº£¸å£±Ç¯´Ö¤ÎÍ½ÁÛÃæ±ûÃÍ¤¬Á°²óÄ´ºº¤Î£³¡¥£²¡ó¤«¤é£³¡¥£¶¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î£±£²¥«·î´Ö¤â£³¡¥£²¡ó¤«¤é£³¡¥£´¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥°¥Õ¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï0.8641¤«¤é0.8665¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¥æー¥íÇã¤¤¡¦¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï±ßÇä¤ê°µÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢Åìµþ½ªÈ×¤Î199.67ÉÕ¶á¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï200.48ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
