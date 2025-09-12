¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¸ÞÎØ³³¤Ã±ï¡Ä2¾¡2ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤È¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ø
¡¡¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¦ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀïÂè2Æü¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹5¡¼3SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀïÂè2Æü¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢3¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë½÷»Ò¤Ï2²óÀïÁíÅö¤¿¤ê¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°¤¬½ªÎ»¤·¡¢Á´¥Á¡¼¥à¤¬2¾¡2ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£½ç°Ì¤Ï¥É¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊDSC¡Ë¤Ë¤æ¤À¤Í¤é¤ì¡¢1°ÌSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¡¢2°Ì¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡¢3°Ì¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2°Ì¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤È3°Ì¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬·èÄêÀï¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¡¢13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1Æü¤ò2Ï¢¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢SC·Ú°æÂô¥¯¤Ë4¡Ý5¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ë6¡Ý7¤È2Ï¢ÇÔ¤Ç2¾¡2ÇÔ¤È¸åÂà¡£
¡¡1¼¡LºÇ½ªÀï¤ÇSC·Ú°æÂô¥¯¡Ê2¾¡1ÇÔ¡Ë¤È¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡Ê1¾¡2ÇÔ¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬5¡Ý3¤Ç¾¡¤Á¡¢3¥Á¡¼¥à¤¬2¾¡2ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡µ¬Äê¤Ë¤è¤ê½ç°Ì¤ÏDSC¤Ç·èÄê¡£DSC¤È¤Ï³Æ»î¹çÁ°¤ËÀè¹¶¤È¸å¹¶¤ò·è¤á¤ë¥é¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ó¥É¥í¡¼¡ÊLSD¡á¥¹¥È¡¼¥ó¤òÅê¤²¡¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¿´¤Ë¶á¤¤Êý¤¬¾å°Ì¡Ë¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¿ôÃÍ¡£³Æ»î¹ç¤ÎLSD¤«¤é°¤¤¿ôÃÍ2¤Ä¤ò½ü¤¤¤¿Ê¿¶ÑÃÍ¡Ê¥»¥ó¥Á¡Ë¤Ç¶¥¤¤¡¢SC·Ú°æÂô¥¯¤¬23¡¦49¤Ç1°Ì¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬32¡¦06¤Ç2°Ì¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬45¡¦31¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦Âç²ñÊý¼°¡¡¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡¢SC·Ú°æÂô¥¯¤Î3¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¦½÷»Ò¤Ï2²óÀïÁíÅö¤¿¤ê¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°¡Ê11¡¢12Æü¡Ë¤Ç¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬ÂåÉ½·èÄêÀï¡Ê13¡¢14Æü¡Ë¤Ø¿Ê½Ð¡£·èÄêÀï¤ÏºÇÂç3»î¹ç¤Ç¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎÂÐÀï·ë²Ì¤ò´Þ¤á¡¢Àè¤Ë3¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÂåÉ½¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç2¡¢3°Ì¤Î¾¡¤ÁÀ±¤¬ÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë8¥¨¥ó¥É¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò13Æü¤Ë¹Ô¤¤¡¢¾¡¼Ô¤¬·èÄêÀï¤Ø¿Ê¤à¡£ÂåÉ½¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»Ä¤ê2ÏÈ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¡¢12·î¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤òÀï¤¦¡£