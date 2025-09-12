¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û³³¤Ã±ï¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡¡Ï¢ÇÔ¤«¤éÏ¢¾¡¡ª¡¡2°Ì¤Ç¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤È¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ø
¡¡¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¦ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀïÂè2Æü¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹5¡¼3SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀïÂè2Æü¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ç¤È¤â¤Ë1¾¡2ÇÔ¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÈSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤¬ÂÐÀï¡£25Ç¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬5¡Ý3¤Ç¾¡¤Á¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ò´Þ¤á¤¿½Ð¾ì3¥Á¡¼¥à¤¬2¾¡2ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£µ¬Äê¤Ë¤è¤ê½ç°Ì¤Ï1°ÌSC·Ú°æÂô¥¯¡¢2°Ì¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡¢3°Ì¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤È¤Ê¤ê¡¢13Æü¤Ë¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤È¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬·èÄêÀï¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤ÇÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡£¡Ö¾¡¤Ä¤ó¤À¤Ã¤Æ¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈµÈÂ¼¡£2Ï¢ÇÔ¤«¤é¤Î2Ï¢¾¡¤Ç¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é2¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£4Ç¯Á°¤è¤êµ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤È¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¤»ý¤Á¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÏÂè2¥¨¥ó¥É¤Ë2ÅÀ¤òÀè¼è¡£Âè3¥¨¥ó¥É¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢¸å¹¶¤À¤Ã¤¿Âè4¥¨¥ó¥É¤Ç¥¹¥Á¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Âè5¥¨¥ó¥É¤Ï1ÅÀ¤ò¼è¤ê¡¢Á°È¾¤ò3¡Ý2¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè6¥¨¥ó¥É¤ÏµÈÂ¼¤Î¥É¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥¹¥Á¡¼¥ë¡£ÅÀº¹¤ò¹¤²¡¢Âè9¥¨¥ó¥É¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°¤ÄÇÃ¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢2¾¡2ÇÔ¤ÇÁ´¥Á¡¼¥à¤¬ÊÂ¤Ó¡¢½ç°Ì¤Ï¥É¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊDSC¡Ë¤Ë¤æ¤À¤Í¤é¤ì¤¿¡£DSC¤È¤Ï³Æ»î¹çÁ°¤ËÀè¹¶¤È¸å¹¶¤ò·è¤á¤ë¥é¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ó¥É¥í¡¼¡ÊLSD¡á¥¹¥È¡¼¥ó¤òÅê¤²¡¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¿´¤Ë¶á¤¤Êý¤¬¾å°Ì¡Ë¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¿ôÃÍ¡£³Æ»î¹ç¤ÎLSD¤«¤é°¤¤¿ôÃÍ2¤Ä¤ò½ü¤¤¤¿Ê¿¶ÑÃÍ¡Ê¥»¥ó¥Á¡Ë¤Ç¡¢23¡¦49¤ÎSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤¬1°Ì¡¢32¡¦06¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬2°Ì¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ï45¡¦31¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦Âç²ñÊý¼°¡¡¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡¢SC·Ú°æÂô¥¯¤Î3¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¦½÷»Ò¤Ï2²óÀïÁíÅö¤¿¤ê¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°¡Ê11¡¢12Æü¡Ë¤Ç¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬ÂåÉ½·èÄêÀï¡Ê13¡¢14Æü¡Ë¤Ø¿Ê½Ð¡£·èÄêÀï¤ÏºÇÂç3»î¹ç¤Ç¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò´Þ¤á¤ÆÀè¤Ë3¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤ë¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç2¡¢3°Ì¤Î¾¡¤ÁÀ±¤¬ÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë8¥¨¥ó¥É¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò13Æü¤Ë¹Ô¤¤¡¢¾¡¼Ô¤¬·èÄêÀï¤Ø¿Ê¤à¡£