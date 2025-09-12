¼«Ì±¡¢»²±¡ÁªÂçÇÔ¤Ç4.7²¯±ß¸º¡¡¸òÉÕ¶âºÆ»»Äê¡¢ÁíÌ³¾Ê
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ï12Æü¡¢7·î¤Î»²±¡Áª·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆºÆ»»Äê¤·¤¿2025Ç¯Ê¬¤ÎÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î131²¯6242Ëü±ß¤Ç¡¢ÂçÇÔ¤Ë¤è¤ê1·î1Æü»þÅÀ¤Î»»Äê³Û¤ËÈæ¤Ù4²¯7709Ëü±ß¸º¾¯¤·¤¿¡£µÄÀÊÁý¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Ï3²¯9800Ëü±ßÁý¤Î9²¯1468Ëü±ß¡£¿·¤¿¤ËÀ¯ÅÞ½õÀ®Ë¡¾å¤ÎÀ¯ÅÞÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤Ï4819Ëü±ß¤¬ÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Â¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ø¤ÎÇÛÊ¬³Û¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ80²¯1709Ëü±ß¡Ê1²¯5408Ëü±ß¸º¡Ë¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ31²¯6021Ëü±ß¡Ê4900Ëü±ß¸º¡Ë¡¢¸øÌÀÅÞ25²¯384Ëü±ß¡Ê1²¯4352Ëü±ß¸º¡Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ22²¯3470Ëü±ß¡Ê2²¯5546Ëü±ßÁý¡Ë¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ9²¯6540Ëü±ß¡Ê4862Ëü±ßÁý¡Ë¡¢¼ÒÌ±ÅÞ2²¯8289Ëü±ß¡Ê95Ëü±ß¸º¡Ë¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ2²¯4706Ëü±ß¡Ê7438Ëü±ßÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À©ÅÙ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¶¦»ºÅÞ¤Ï¼õ¤±¼è¤ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÆ»»Äê³Û¤ò´ð¤Ë¡¢´û¤Ë¸òÉÕ¤·¤¿Ê¬¤ò½ü¤¤¤¿»Ä¤ê¤ò¡¢10·î¤È12·î¤ËÊ¬¤±¤Æ¸òÉÕ¤¹¤ë¡£