Mobb Deep¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¿·¶Ê¡ÖAgainst The World¡×¥ê¥êー¥¹¡¡¼«¿È¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¶Ê
¡¡Mobb Deep¡Ê¥â¥Ö¡¦¥Ç¥£ー¥×¡Ë¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥×¥í¥Ç¥£¥¸ー¤Î»à¸å½é¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖAgainst The World¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ô¥©¥Ã¥¯¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢Nas¤ä¥¦ー¥¿¥ó¡¦¥¯¥é¥ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤é¤â½êÂ°¤¹¤ëMass Appeal¤«¤é¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¡£10·î10Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÈà¤é¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInfinite¡Ù¤«¤é¤Î¥êー¥É¶Ê¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Mass Appeal¼çºË¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯HIPHOP¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ØLegend Has It...¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÂè4ÃÆ¡£¥Ï¥ô¥©¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¤â»²²Ã¤·¡¢4¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¶Ê¡ÖAgainst The World¡×¤Ï¡¢Mobb Deep¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¡£1995Ç¯¤Î¡ÖShook Ones¡ÊPart II¡Ë¡×¤«¤é¡ÖSurvival Of The Fittest¡×¤Ë»ê¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¤ÈÀÚ¼Â¤Ê¸½ÂåÀ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Mobb Deep¤Î¥ì¥¬¥·ー¤òº£¤â·Ñ¾µ¤¹¤ë¥Ï¥ô¥©¥Ã¥¯¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Î¥¯¥¤ー¥ó¥º¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î¹Ó¡¹¤·¤µ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Óー¥È¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿·À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¿Ê²½¡£Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥Ë¥åー¥èー¥¯²«¶â´ü¤Î¥àー¥É¤òÁÉ¤é¤»¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ô¥©¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÎØ¤¬´°·ë¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤è¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Ö¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¡£¥Àー¥¯¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡£²æ¡¹¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤ÎHip-Hop¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ë¤â¶Á¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
