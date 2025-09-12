J3Ê¡Åç¤ËÆüËÜÂç¤È¿ÀÆàÀîÂç¤Î10ÈÖ¤¬Â·¤Ã¤ÆÆþÃÄ¤Ø
¡¡Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï12Æü¡¢2Áª¼ê¤ÎÆþÃÄÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ÀÆàÀîÂç¤«¤éMFÆ£ÅÄ¿ÎÏ¯¡¢ÆüËÜÂç¤«¤éMFÅÄÃæ·ÄÂÁ¤¬²Ã¤ï¤ë¡£ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼êÅÐÏ¿¤Î¾µÇ§¤â¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ£ÅÄ¤¬ÇØÈÖ¹æ19¡¢ÅÄÃæ¤¬ÇØÈÖ¹æ26¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤ÏÂìÀîÆó¹â½Ð¿È¤Ç¿ÀÆàÀîÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£¿ÈÄ¹169cm¤ÎMF¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï10ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÃæ¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢U-18¤«¤éÆüÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£ÅÄÃæ¤âÂç³Ø¤Ç¤Ï10ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾Âç³Ø¤Î10ÈÖ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
