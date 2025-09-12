SHIRO¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ò¥Á¥é¸«¤»¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¹©¾ì ¸«³Ø¥Ä¥¢ー¡×¡Êº½Àî»Ô¡Ë
ËÌ³¤Æ»º½Àî»Ô¤Ë¤¢¤ë½Û´Ä·¿Ê£¹ç»ÜÀß¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¹©¾ì¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ØSHIRO¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¹©¾ì ¸«³Ø¥Ä¥¢ー¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿ー¡¦º´Æ£¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ìÉô¤ò¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¹©¾ì ¸«³Ø¥Ä¥¢ー¡Ù¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë»ÜÀß¤ò½ä¤ê¡¢¡ØSHIRO¡Ù¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤äÁÛ¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢60Ê¬¤Î¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¸«³Ø¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£
¹©¾ì¤È»ÜÀß¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹1Ëç¤Î¤ß¡£¹©¾ì¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæ³«È¯¼¼¤äÁÇºà¤ÎÁ°½èÍý¼¼¡¢Ä´¹ç¼¼¡¢½¼Å¶¼¼¡¢ÊñÁõ¼¼¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
·î¤Ë2～3²ó¡¢53kg¤â¤Î¼ò¤«¤¹¤ÈÊÆ¤Ì¤«¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÆü¤«¤±¤Æ¼êºî¶È¤Çºñ¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¡³£²½¤ò»î¤ß¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¼ê¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¸½ºß¤â¼êºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
À½ÉÊ¤Ë¥¥º¤ä±ø¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¸¡ÉÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ºÙ¤ä¤«¤Êºî¶È¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Î¢Â¦¤Î¾ðÊó¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª2¡§¡ÖSHIRO¡×¤Îµ°À×
¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢¡ØSHIRO¡ÙÎò»Ë¤ä¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¹©¾ì¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤â¡¢¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
¡ØSHIRO¡Ù¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ØLAUREL¡Ê¥íー¥ì¥ë¡Ë¡Ù¤ÎÀ½ÉÊ¤âÅ¸¼¨¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÊÑÁ«¤È¤È¤â¤Ë¡ØSHIRO¡Ù¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¹©¾ì¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤â¡¢¤¿¤ÀÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤Î¿¼¤¤¤ªÏÃ¤Ë¤Ï»×¤ï¤º°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡×¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤¢¤êÊý¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¹©¾ì¡Ù¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ëº¬¤¶¤·¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿½Û´Ä·¿¤Î»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢¡È¿å¤Î½Û´Ä¡É¡¢¡È¿¹¤Î½Û´Ä¡É¡¢¡È¿©¤Î½Û´Ä¡É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡È¿å¤Î½Û´Ä¡É¤Ç¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ç½Ð¤¿ÇÓ¿å¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁØ¤Ç¾ô²½¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÍÑ¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇºÆÍøÍÑ¡£
¤Þ¤¿¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ç½Ð¤ë»ÄÞÖ¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç½Ð¤ëÀ¸¤´¤ß¤Ï¡¢³°¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤ËÆþ¤ìÂÏÈî¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢º½Àî¤Î¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤¬°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¡£³°ÊÉ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥é¥Þ¥Ä¤ÎÃ¼ºà¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Í¥Ã¥È¤ÎÅ·°æ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍ·¤ÖÀ¼¤¬¶Á¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦ËÉ²»ºà¤òÀßÃÖ¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎËÉ²»ºà¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸Å¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÌó3,000Ãå¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤·¤´¤ÈÂÎ¸³¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤·¤´¤È¡×¤â¡ª ¤Ä¤ß¤¤Å¤¯¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡¡²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»Likers
¹©¾ì¸«³Ø¥Ä¥¢ー¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡ÈÆ¯¤¯¡É¤È¡È²Ô¤°¡É¤ò³Ø¤Ö¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤·¤´¤ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤·¤´¤È¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÜÀßÆâ¤ÎÁÝ½ü¤äÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î¥¦¥¤¥ó¥«ー¤ÎÅÀ¸¡¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Î°ìÉô¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª¾ÜºÙ¾ðÊó ²èÁü¡§KeitaSawa¡¡©SHIRO CO., LTD.
¤ß¤ó¤Ê¤Î¹©¾ì
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»º½Àî»ÔË¾ÂÄ®54-1
ÅÅÏÃ¡§0125-52-9646
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～19:00¡ÊÉÔÄêµÙ¡Ë
¤ß¤ó¤Ê¤Î¹©¾ì¸«³Ø¥Ä¥¢ー ³°¼þ¥³ー¥¹¡Ê10:30～11:30¡Ë
½êÍ×»þ´Ö¡§60Ê¬
»²²ÃÈñ¡§¡ÚÂç¿Í¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡Ë¡Û1,100±ß¡Ú¾®³ØÀ¸°Ê¾å¡Û550±ß¡Ú¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¡ÛÌµÎÁ
Í½Ìó¾å¸Â¿ô¡§1Æü10Ì¾
¢¨ÆüÍËÆü¡¦·îÍËÆü¡¦½ËÆü¤Ï¼õÉÕÉÔ²ÄËÌ³¤Æ»Likers¥é¥¤¥¿ー¤Î¤Ò¤È¤³¤È
¡ØSHIRO¡Ù¤Î¿¼¤¤ÁÛ¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸¶ÂÎ¸³¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£