²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¼ç±é¤Î ¡ÈÆóÅáÎ®¡É ¤ÇÄ©¤à¡ÖÂçºîPR¡×¡ÄºÊ¡¦µÜºê¤¢¤ª¤¤¤âÂè4»Ò½Ð»ºÄ¾¸å¤Ë¥É¥é¥ÞÉüµ¢¤ÎÂçË»¤·
¡¡9·î8Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤À¡£Á´¿È¿¿¤Ã¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢²ñ¾ì¤«¤é½Ð¤ëºÝ¤Ë¤Ï¶þ¶¯¤ÊSP¿ô¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËVIPÂÐ±þ¤À¡£
¡ÖÆ±Æü¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¼ç±é¤Ç11·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëNetflix¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤ÎÆ£°æÆ»¿Í¤µ¤ó¡¢¸¶ºî¼Ô¤Îº£Â¼æÆ¸ã¤µ¤ó¤È3¿Í¤ÇÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇüÂç¤Ê¾Þ¶â¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿292Ì¾¤Î¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢Àï¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤àÊª¸ì¡£
¡¡²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÆ£°æ´ÆÆÄ¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ø¤Î¥í¥±¥Ï¥ó¤âÆ±¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå·à¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢À¤³¦¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ëºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ¢Êý¤È¤Î ¡ÈÆóÅáÎ®¡É ¤ò·è°Õ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ç»Ø¤òÉé½ý¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¸å¤âÎ¢Êý¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡½áÂô¤ÊÀ©ºîÈñ¤ò»ý¤ÄNetflixºîÉÊ¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÆ±ºî¤ÎÀëÅÁ¤Ë¤Ì¤«¤ê¤Ê¤¤²¬ÅÄ¤Ï¡¢8Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ô¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤¿¤À¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¶õµ¤¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤ÈÓÌ³Ð¤Þ¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡Õ
¡¡¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ô¤Ò¤é¤Ñ¡¼¤µ¤ó¡£¼¡¤³¤ì¤Ç¤¹¡£¡Õ¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤é¤Ñ¡¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âçºå¡¦ËçÊý»Ô½Ð¿È¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ØÄ¶¤Ò¤é¥Ñ¡¼·»¤µ¤ó¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2013Ç¯¤«¤é¹¹ðÅã¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë±àÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¹¹ð¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓSNS¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÍè¤ë¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡Ù¡Ø¥Ø¥ë¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¼ç±é±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ï¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯11·î¤ËSMILE-UP.¤òÂà½ê¤·¤Æ¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È°ìÅÙ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿ÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»ÖË¾¤¹¤ëÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¤¬¤¢¤È¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Âçºî¤ËÄ©¤à²¬ÅÄ¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÈºÊ¡É ¤Ë¤âÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤ÎºÊÌò¤òÌ³¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡2017Ç¯¤Ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢»Ò°é¤Æ¤òÃæ¿´¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè4»Ò½Ð»ºÄ¾¸å¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡·ÝÇ½³¦¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤ÆËö±Ê¤¯³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£