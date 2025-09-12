¼®¤ì¤¤¤é¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡×¤ò¤Í¤°¤»¡£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
¼®¤ì¤¤¤é¤¬¡¢2025Ç¯8·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ã¤Í¤°¤»¡£¤È¼®¤ì¤¤¤éTikTok LIVE¡ä¤Ë¤Æ¤Í¤°¤»¡£¤È¶¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ø½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡£Í¥¤·¤¯ÃÈ¤«¤ÊÊª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¡¢Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¼®¤ì¤¤¤é¤¬»ý¤ÄÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤²ÎÀ¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢9·î10Æü¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
º£²óYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯8·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã¤Í¤°¤»¡£¤È¼®¤ì¤¤¤éTikTok LIVE¡ä¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤Í¤°¤»¡£¤È¼®¤ì¤¤¤é¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Îµ®½Å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿9·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿CD¤Ï¡¢º£²ó¤Î°Ù¤À¤±¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÆÁ²¬¹ÉÊ¿¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÈÄÝ ÑÛÂÀÏº¡É¤ÎÃÈ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤à¡ÈÏÂ·ª·°»Ò¡É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢±þ±çÅ¹¤Ç¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¼®¤ì¤¤¤é¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ëº£½µËö¤«¤é¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ã¤Í¤Ü¤¹¤±¡ä¤ò³«ºÅ¡£Á´¹ñ7ÃÏ°è¤ò½ä¶È¤·¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï10·î12Æü¤ËÅìµþWWW X¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¢£¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡×
ÇÛ¿®URL¡§https://erj.lnk.to/mhlpXu
◾️¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡×
2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½ÌóURL¡§https://erj.lnk.to/KwRvXQ
¢¡´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+Blu-ray¡Ë¤Î¤ß
¡ï2,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡ÉÊÈÖ¡§ESCL-6123¡Á6124
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¢¡CD¼ýÏ¿¶Ê
M1:¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡×
M2:¡Ö¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÈà½÷¡×
M3:¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë TV size¡×
M4:¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë Instrumental¡×
¢¡Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ù¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼
¢¡¹ØÆþÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ / ÆÃÅµÆâÍÆ
¡¦¼®¤ì¤¤¤é±þ±çÅ¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤È¡ÖÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¡¢´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ù
¢¡¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
2021Ç¯¤è¤ê½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢»°¹á¸«¥µ¥«¤Ë¤è¤ë¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ù¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¤Ë¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤ë¡¢¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ô¥å¥¢¥¥å¥ó¤ÊÀÄ½Õ³Ø±à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Í¥¤·¤¯ÃÈ¤«¤ÊÊª¸ì¤Ï¡¢¾¯Ç¯Ì¡²è»ï¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Á¡¢Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤éÏÃÂêÊ¨Æ¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï500ËüÉô¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¤¬2025Ç¯¡¢ÂÔË¾¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¡ª ´ÆÆÄ¡¦¹õÌÚÈþ¹¬¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëCloverWorks¤¬Ã´Åö¡£¼î¶Ì¤ÎÀÄ½ÕÊª¸ì¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤ËºÌ¤é¤ì¤ë¨¡¨¡¡£
¢¡ÊüÁ÷¾ðÊó
2025Ç¯7·î¤è¤ê³Æ¶É¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡£
TOKYO MX¡¡7·î5Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË24:30¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡¡7·î5Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË24:30¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¡7·î5Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË24:30¡Á
BS11¡¡7·î5Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË24:30¡Á
MBS¡¡7·î5Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË27:08¡Á
¢¨1ÏÃÊüÁ÷26:38¡Á(30Ê¬Á°ÅÝ¤·)
AT-X¡¡7·î7Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µ·îÍË23:30¡Á
¡öAT-X ¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷7·î9Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µ¿åÍË11¡§30¡Á¡¢7·î11Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µ¶âÍË17¡§30¡Á
¢¡ÇÛ¿®¾ðÊó
7·î5Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË25:00¡ÁNetflix¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡ª
7·î12ÆüÅÚÍË25:00¡Á ¤½¤ÎÂ¾ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¢¡¥¥ã¥¹¥È
ÄÝ ÑÛÂÀÏº¡§Ãæ»³¾ÍÆÁ
ÏÂ·ª·°»Ò¡§°æ¾å¤Û¤Î²Ö
±§º´ÈþæÆÊ¿¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð
²ÆÂô ºó¡§Æâ»³¹·µ±
°ÍÅÄ°¼ÅÍ¡§ÀÐ¶¶ÍÛºÌ
ÊÝ²Ê Úå¡§»³º¬ åº
¢¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§»°¹á¸«¥µ¥«¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§¹õÌÚÈþ¹¬
½Ú´ÆÆÄ¡§»³¸ý ÃÒ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»³ºêè½Çµ
¥·¥ê¡¼¥º±é½Ð¡§ÅÔÃÛ ÍÚ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÆÁ²¬¹ÉÊ¿
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Çß²¼ËãÆàÌ¤
¥±¡¼¥¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÂ¼¶³Êæ
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÈÅÄÍ¥»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹¬´î¤¢¤¹¤«
Èþ½ÑÀßÄê¡§±öß·ÎÉ·û
¿§ºÌÀß·×¡§²£ÅÄÌÀÆü¹á
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ä¹À¥Í³µ¯»Ò
3D´ÆÆÄ¡§ÅÏîµ·¼ÂÀ¡ÊŽ»ŽÌŽÞŽØŽÒŽ²Ž¼Ž®ŽÝ¡Ë
ÊÔ½¸¡§¿·µïÏÂ¹°
²»³Ú¡§¸¶ÅÄË¨´î
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ßÀÌî¹âÇ¯
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë
À©ºî¡§CloverWorks
¢¡WEB
¸ø¼°HP¡§http://kaoruhana-anime.com/
X¡§@kaoruhana_anime¡¡https://x.com/kaoruhana_anime
Instagram¡§¡÷kaoruhana.anime¡¡ https://www.instagram.com/kaoruhana.anime/
TikTok¡§¡÷kaoruhana_anime¡¡ https://www.tiktok.com/@kaoruhana_anime
¢¡¸¶ºî¾ðÊó
´û´©1~17´¬ È¯ÇäÃæ
©»°¹á¸«¥µ¥«¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¡ãUSHIO REIRA One Man Tour ¡È¤Í¤Ü¤¹¤±¡É¡ä
¢§°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï
¥í¡¼¥½¥ó¡§https://l-tike.com/ushioreira/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/ushioreira/
¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/ushioreira/
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå 5,000±ß¡Ê+1Drink¡Ë
2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡§Ì¾¸Å²°JAMMIN¡Ç
OPEN 17:30 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 052-320-9100
9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÂçºå¡§ÇßÅÄShangri-la
OPEN 16:30 / START 17:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888
9·î21Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡§»¥ËÚPLANT HALL
OPEN 17:30 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È info@handson.gr.jp¡¡
9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËµÜ¾ë¡§ÀçÂæenn2nd
OPEN 16:30 / START 17:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ 022-256-1000
9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡§Cave-Be
OPEN 17:30 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§YUMEBANCHI(¹Åç) 082-249-3571
9·î28Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡§DRUM SON
OPEN 16:30 / START 17:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ 0570-09-2424
10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡§½ÂÃ«WWWX
OPEN 16:00 / START 17:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸ https://www.diskgarage.com/
