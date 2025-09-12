Å·ºÍ´æºî»Õ¤Ë¤è¤ë¡Ö¾¯½÷¤ÈÇòÄ»¡×¡¢¤¢¤¹¤«¤é°ìÈÌ¸ø³«¡Ä¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç
¡¡¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç£±£²Æü¡¢´æºî¡Ê¤¬¤ó¤µ¤¯¡Ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿Æ±´Û½êÂ¢¤ÎÌýºÌ²è¡Ö¾¯½÷¤ÈÇòÄ»¡×¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¤ÎÆâÍ÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤«¤é°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¯½÷¤ÈÇòÄ»¡×¤ÏÆ±´Û¤¬£±£¹£¹£¶Ç¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î²è²È¥Ï¥¤¥ó¥ê¥Ò¡¦¥«¥ó¥Ú¥ó¥É¥ó¥¯¡Ê£±£¸£¸£¹¡Á£±£¹£µ£·Ç¯¡Ë¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯£¶·î¡¢¡ÖÅ·ºÍ´æºî»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥¦¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤¬À©ºî¤·¤¿µ¿¤¤¤¬À¸¤¸¡¢²Ê³ØÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Æ±»á¤Ë¤è¤ë´æºî¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌÅ¸¤Ç¤Ï¡¢²Ê³ØÄ´ºº¤Î¾ÜºÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿¿´æ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£°ÂÅÄÆÆÀ¸´ÛÄ¹¤Ï¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿Èþ½Ñ´Û¤ÎÀÕÌ³¤È¤·¤Æ·Ð°Þ¤äÄ´ºº¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡£·Ý½Ñ¤Î²ÁÃÍ¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ´ü¤Ïº£·î£²£µÆü¤Þ¤Ç¤È£±£°·î£´¡Á£±£¹Æü¡£