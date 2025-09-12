¤ê¤ê¤¢¡£¡¢½é¤ÎZepp¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¢¤ì¤¯¤ó¥²¥¹¥È½Ð±é¡Ü½é¤Î´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¸ø±é·èÄê
¤ê¤ê¤¢¡£¤¬9·î30Æü¤è¤ê¡ãAsia Tour OneMan Live¡Ö½©¤ÎÍ½Ãû¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤È¤Ê¤ë¼«¿È½é¤ÎZepp¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤¢¤ì¤¯¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡Ö¤Ð¡¼¤«¡£ feat.¤¢¤ì¤¯¤ó¡×¤ò¤ê¤ê¤¢¡£¡¢¤¢¤ì¤¯¤ó¤ÎÆó¿Í¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤¢¤ì¤¯¤ó¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ë·Þ¤¨¤Æ2020Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤Ð¡¼¤«¡£ feat.¤¢¤ì¤¯¤ó¡×¤Ï¡¢TikTok³Ú¶Ê»ÈÍÑ¿ô14.9Ëü·ï¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é5Ç¯·Ð²á¤·¤¿º£¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È½é¤Î´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¸ø±é¡ãAsia Tour OneMan Live¡Ö½©¤ÎÍ½Ãû¡×¡ä(¸½ÃÏ¥¿¥¤¥È¥ë¡ãriria. Asia Tour OneMan Live ¡Ö가을의 예감¡× in Seoul¡ä¤ò2026Ç¯1·î17Æü¤Ë¥½¥¦¥ë YES24 WANDERLOCH HALL¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ãAsia Tour OneMan Live¡Ö½©¤ÎÍ½Ãû¡×¡ä¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Zepp Shinjuku¡¢¹½£¡¦¹½£²»³ÚÅâ¿Í´Û¡¢¾å³¤¡¦VAS ear´¤æè¡¢ÂæËÌ¡¦Legacy Taipei¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ëYES24 WANDERLOCH HALL¤È¤¤¤Ã¤¿5²Õ½ê¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï9·î18Æü¤è¤ê¡£
¡¡
¢£¡ãAsia Tour OneMan Live¡Ö½©¤ÎÍ½Ãû¡×¡ä
9·î30Æü(²Ð)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Shinjuku
open18:00 / start19:00
¥²¥¹¥È¡§¤¢¤ì¤¯¤ó
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/riria-t/
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/riria0000/
¡¦¥í¡¼¥Á¥±¡§https://l-tike.com/riria/
11·î20Æü(ÌÚ)¡¡¹½£²»³ÚÅâ¿Í´Û
open19:00 / start20:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
VIP¥Á¥±¥Ã¥È 580¸µ / °ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È 380¸µ
¢¨VIP¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡§Í¥ÀèÆþ¾ì¡ÜËÜ¿ÍÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼(A4¥µ¥¤¥º¤Î¹Å¼Á»ÅÍÍ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¼êÅÏ¤·)
https://www.showstart.com/event/270564
11·î22Æü(ÅÚ)¡¡¾å³¤¡¦VAS ear´¤æè
open12:00 / start13:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
VIP¥Á¥±¥Ã¥È 580¸µ / °ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È 380¸µ
¢¨VIP¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡§Í¥ÀèÆþ¾ì¡ÜËÜ¿ÍÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼(A4¥µ¥¤¥º¤Î¹Å¼Á»ÅÍÍ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¼êÅÏ¤·)
https://www.showstart.com/event/270563
2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¡¡ÂæËÌ¡¦Legacy Taipei
open19:00 / start20:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä¤ê NT1880 ÅöÆü NT2280
https://offtimemusic.kktix.cc/events/riria2026
2025Ç¯9·î14Æü(Æü)ÆüËÜ»þ´Ö13»þÈÎÇä³«»Ï
2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡¡¥½¥¦¥ë¡¦YES24 WANDERLOCH HALL
open17:20 / start18:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á´ÀÊ99,000¥¦¥©¥ó
to.livet.one/riria.25
2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ)20»þÈÎÇä³«»Ï
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤ê¤ê¤¢¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡¤ê¤ê¤¢¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¤ê¤ê¤¢¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¤ê¤ê¤¢¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¤ê¤ê¤¢¡£¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È