¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¿·¤¿¤Ê¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¡ÖDX¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¡×ÅÐ¾ì! - ¥Ä¥Ö¥³¥ó2025¤ÇÅ¸¼¨¤â¼Â»Ü
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤è¤ê¡Ö¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¥·¥ê¡¼¥º03 DX¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¡×(5,995±ß)¡¢¡ÖDX¥¦¥ë¥È¥é¥á¥Æ¥ª04 ¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¥»¥Ã¥È¡×(990±ß)¤ò10·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢
¡û¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¥·¥ê¡¼¥º03 DX¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹
10·î11ÆüÈ¯Çä¡Ö¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¥·¥ê¡¼¥º03 DX¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¡×(5,995±ß)
¡Ö¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¥·¥ê¡¼¥º03 DX¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¡×(5,995±ß)¤Ï¡¢²ø½Ã¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Ê¤ê¤¤êÉð´ï¤ÎÍ×ÁÇ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢3¥â¡¼¥ÉÊÑ·Á¡ß30¼ï°Ê¾å¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òÅëºÜ¤·¤¿Í·¤Ó¤´¤¿¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
·àÃæ¤Ç¥³¥¦¥»¥¤¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¯Æ°Á°¾õÂÖ¤Î¡Ö¥¹¥ê¡¼¥×¥â¡¼¥É¡×¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡Ö¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¥â¡¼¥É¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬ ¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¤¬»È¤¦ÁäÉà¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥Ï¥ë¥Ð¡¼¥É¡×¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ï¥ë¥Ð¡¼¥É¥â¡¼¥É¡×¤Î3¥â¡¼¥É¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡£Á´Ä¹Ìó38cm¥µ¥¤¥º¤ÎÉð´ï¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÂÎ¤Ë¤Ï30¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤òÆâÂ¢¤·¡¢³Æ¥â¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿²»À¼¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥ê¡¼¥×¥â¡¼¥É¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥«¥¤¥¸¥å¥¦¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ê¥¬¡¼Áàºî¤Ç¸ú²Ì²»¤¬È¯Æ°¡¢¥È¥ê¥¬¡¼Ã»²¡¤·¤Ç¡¢ÌÄ¤À¼¡¦±©¤Ð¤¿¤²»¡¦¹¶·â²»¤Ê¤É¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¼«¿È¤Î¥Ð¥È¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¡¢¥È¥ê¥¬¡¼Ä¹²¡¤·¤Ç¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¤Î¾¤´²»¤ä¡¢¥½¥é¥È¡õ¥³¥¦¥»¥¤¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ê¤É¡¢·àÃæ¤Î¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤òºÆ¸½¤·¤¿²»À¼¤¬ÌÄ¤ë¡£
¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥Ï¥ë¥Ð¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ê¥¬¡¼Ã»²¡¤·¤Ç¡¢3¼ïÎà¤Î»Â·â²»¤¬ÌÄ¤ë¤Û¤«¡¢¥È¥ê¥¬¡¼¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ¬»¦µ»¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤¬³«»Ï¡£Ä¹²¡¤·¤·¤ÆÉ¬»¦µ»¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡ª¥È¥ê¥¬¡¼¤òÎ¥¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ¬»¦µ»²»À¼¤¬Ê¬´ô¤·¡¢²Ð¡¢¿å¡¢É÷¡¢ÅÚ¡¢MIX¤Î£µ¼ïÎà¤ÎÉ¬»¦µ»¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ûDX¥¦¥ë¥È¥é¥á¥Æ¥ª04 ¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¥»¥Ã¥È
10·î11ÆüÈ¯Çä¡ÖDX¥¦¥ë¥È¥é¥á¥Æ¥ª04 ¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¥»¥Ã¥È¡×(990±ß)
¡ÖDX¥¦¥ë¥È¥é¥á¥Æ¥ª04 ¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¥»¥Ã¥È¡×(990±ß)¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¤¬¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¤Ø¤ÎÊÑ¿È¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥á¥Æ¥ª¡×¤ò´Þ¤á¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥á¥Æ¥ª2¼ï¤È¡¢¡Ö¥À¡¼¥¯¥á¥Æ¥ª¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡£
¥¦¥ë¥È¥é¥á¥Æ¥ª¤Ï¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à DX¥ª¥á¥¬¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¸ÇÍ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¡¼¥¯¥á¥Æ¥ª¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¥á¥Æ¥ª¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¼ó¤«¤é²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ë¡£
¡û¡ÖÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à DX¥ª¥á¥¬¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡õ¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹ µæ¶Ë¤Ê¤ê¤¤ê¥»¥Ã¥È¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à DX¥ª¥á¥¬¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡×¤È¡¢¡Ö¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¥·¥ê¡¼¥º03 DX¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¡×¡ÖDX¥¦¥ë¥È¥é¥á¥Æ¥ª04 ¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à DX¥ª¥á¥¬¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡õ¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹ µæ¶Ë¤Ê¤ê¤¤ê¥»¥Ã¥È¡×(12,980±ß)¤â10·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
10·î11ÆüÈ¯Çä¡ÖÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à DX¥ª¥á¥¬¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡õ¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹ µæ¶Ë¤Ê¤ê¤¤ê¥»¥Ã¥È¡×(12,980±ß)
¡û¡ÖTSUBURAYA CONVENTION 2025¡×¤ÇÅ¸¼¨Ãæ
9·î13Æü¡¦14Æü¤ËÅìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë±ßÃ«¥×¥íºîÉÊ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTSUBURAYA CONVENTION 2025(¥Ä¥Ö¥³¥ó)¡×¤Ç¤Ï¡¢10·î11ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¥·¥ê¡¼¥º03 DX¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¡×¡ÖDX¥¦¥ë¥È¥é¥á¥Æ¥ª04 ¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤Î´á¶ñ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹Î©Áü¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
