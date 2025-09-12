Mega Shinnosuke¡¢ ¿·¶Ê¡Ö¶ØÃÇ¾¯½÷10¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Mega Shinnosuke¤¬¿·¶Ê¡Ö¶ØÃÇ¾¯½÷10¡×¤ò¡¢Íè½µ9·î17Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤Ë¥Î¥¤¥¸¡¼¤Ê¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤ò½Å¤Í¡¢çæ¤ä¤«¤Ç¼¾¤êµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£
¡Ö¿·½ÉÌÂÏ©¡×¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î±ÞÀ¤Åª¤ÊÊª¸ì¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö10¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤á¤¤¤¿¿ô»ú¤È¤È¤â¤ËÅ¸³«¡£ÅÔ»Ô¤Î¶õµ¤´¶¤ò¹ª¤ß¤ËÀÚ¤ê¼è¤ëMega Shinnosuke¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Mega Shinnosuke¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¶ØÃÇ¾¯½÷10¡×¤ÎMusic Video¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£º£²ó¤ÎMV¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤äÀ©ºîÂÎÀ©¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Mega Shinnosuke¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«Æü¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ïº£¸åÈ¯É½Í½Äê¡£
New Single¡Ö¶ØÃÇ¾¯½÷10¡×
ÇÛ¿®URL¡§ https://mega-shinnosuke.lnk.to/Kindanshojyo10
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
M1.¶ØÃÇ¾¯½÷10
M2.¶ØÃÇ¾¯½÷10(Sped Up Ver.)
¡ãMega Shinnosuke ONEMAN TOUR 2026¡ä
2026Ç¯
1/10(ÅÚ)¡§Ê¡²¬BEAT STATION
1/11(Æü)¡§¹Åç Live Space Reed
1/17(ÅÚ)¡§ÂçºåBIG CAT
1/18(Æü)¡§Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
1/24(ÅÚ)¡§»¥ËÚ cube garden
1/31(ÅÚ)¡§ÀçÂæ MACANA
2/08(Æü)¡§ÅìµþZepp Diver City(TOKYO)
Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,000±ß+DÂå
¢¨18ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡ï1,200¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
total info. ¥é¥¤¥Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºhttps://livemasters.jp/
