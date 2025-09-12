¤â¤â¥¯¥í¡¦¹â¾ë¤ì¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¡õMV¸ø³«·èÄê¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È&¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ³«ºÅ¤â
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¦¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡¢2025Ç¯10·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë2nd¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¤è¤ê¡¢¿·¶Ê¡Ö¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ò9·î19Æü¸áÁ°0»þ¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¤µ¤é¤ËMV¤âÆ±Æü20»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ï¡¢2nd¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¸æ²ÀÈ¸¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿´¤¬ÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢9·î14Æü¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ö¹â¾ë¤ì¤Ë¤Î½µËö¤â¤â¥¯¥í¡ù¥Ñ¥ó¥Á!!¡×ÈÖÁÈÆâ¤Ç±§ÃèºÇÂ®³Ú¶Ê¥ª¥ó¥¨¥¢¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤è¤ê»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬¼õÉÕ¥¹¥¿¡¼¥È¡£²¼µURL¤«¤é¡ÖPre-Add¡×/¡ÖPre-Save¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢ÇÛ¿®ÆüÅöÆü¤Î9·î19Æü¸áÁ°0»þ¤Ë¥é¥¤¥Ö¥é¥êÆâ¤Ë¼«Æ°¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¡£»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡×MV¤¬¡¢Æ±Æü9·î19Æü20»þ¤Ë¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¸½ºß¡¢MV¸ø³«¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÏÍ½¹ðÊÔ¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëTEASER±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ï9·î28Æü¤È11·î2Æü¤Ë¼Â»Ü¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï10·î11Æü¤ËÂçºåÉÜ¡¦¤¢¤Ù¤Î¥¥å¡¼¥º¥â¡¼¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÆü¤Î10·î15Æü¤ËÅìµþÅÔ¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§¡¢10·î18Æü¤ËÀéÍÕ¸©Ë¿½ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤äÆÃÅµ²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÆü¤è¤ê¤â¤â¥¯¥íKING PR X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆËèÆü²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¤ÎÅê¹Æ¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´11¶Ê¤Î¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿5¶Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2024Ç¯¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ömessage¡×¤ä¡¢¡Ö¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ò´Þ¤à¿·¶Ê5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£[Bonus Track]¤È¤·¤Æº£Ç¯5·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹â¾ë¤ì¤Ë¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±ÈÖÁÈ¡Ø¤Ï¤Æ¤Ê¡©¤ò²òÌÀ Ì¾ÃµÄå¤ì¤ËÉ±¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¥Ï¥Æ¥Ê¤ó¡©¡×¤â¼ýÏ¿¡£¤â¤â¥¯¥íKING PR X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¤â´Þ¤á¤Æ°ìÉô²»¸»¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
10·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸æ²ÀÈ¸¡Ê¤ª¤È¤®¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡×¡£1st¥¢¥ë¥Ð¥à°Ê¹ß¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÍÑ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¤ª¤È¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤Ç¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÏCD1Ëç¤ÈBlu-ray2Ëç¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤êÆþ¤Ã¤¿Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Blu-ray DISC1¤Ë¤Ï2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã¤Þ¤ë¤Ã¤È10Ç¯¤Þ¤ë¤´¤È¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤¬¤¹¤®¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ä¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î2¸ø±é¡¢Daytime Flight¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡£¡×/ Night Flight¡Öº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¢DISC2¤Ë¤ÏMV¤¬¿ôËÜ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¹â¾ë¤ì¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î2Æü¤Î°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢10·î4Æü¤ÎÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¡¢10·î20Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama¤ÎÁ´¹ñ3ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëZepp¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ãOTOGIMASHOW¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡×Àè¹ÔÇÛ¿®
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë0:00 [9·î18Æü(ÌÚ)24:00]
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¤±¤ó¤¿¤¢¤í¤Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡Ê³Ú¶Ê»öÁ°ÅÐÏ¿¡Ë¡§https://renichan.lnk.to/OTGMPR
◾️2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
ÆüÄø¡¦²ñ¾ì
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤Ù¤Î¥¥å¡¼¥º¥â¡¼¥ë
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ¸©Ë¿½ê
¢¡2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ
11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ
¢¨¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î¾ÜºÙ¡¦Ì¤Äê¤Î²ñ¾ìÌ¾¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó·¸
kingpr.momoclo.cp@kingrecords.co.jp
¢¨¤´ÊÖ¿®¤Ë¤Ï¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè°Ê³°¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¡§https://renichan.lnk.to/2AL
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×
·ÁÂÖ¡§CD¡ÜBlu-ray2ËçÁÈ
ÉÊÈÖ¡§KICS-94227
POS¡§4988003-659851
²Á³Ê¡§¡ï13,000
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Ö¤Þ¤¨¤¬¤ßÉ±¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
[CD]
¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥ê¡¼¥º¡ª
Lovely Monster
·¯¿§¤Î¤Ò¤«¤ê
¤¤ß¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Þ¤â¤Ã¤Æ¡ª
¥ì¥Ë¡¼Íè¹Ò¡ª¡ª
M&S¡Á¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤Ø¡Á
message
¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦
¥·¥ª¥ó
BONUS. ¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¥Ï¥Æ¥Ê¤ó¡©
[Blu-ray]
DISC1¡§¤Þ¤ë¤Ã¤È10Ç¯¤Þ¤ë¤´¤È¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤¬¤¹¤®¤ë¥Ä¥¢¡¼Daytime Flight¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡£¡×/ Night Flight¡Öº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡×¡Ê2¸ø±é¼ýÏ¿¡Ë
DISC2¡§MUSIC VIDEO 5ËÜ¡Ê¡Ö¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤¤Ê¡×¡¿¡Öeveryday ¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¡×¡¿¡Ö¥ì¥Ë¡¼Íè¹Ò¡ª¡ª¡×¡¿¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥ê¡¼¥º¡ª¡×¡¿¡Ö¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ë
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
·ÁÂÖ¡§CD Only
ÉÊÈÖ¡§KICS-4227
POS¡§4988003-659844
Äê²Á¡§¡ï3,300
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Ö¤Þ¤¨¤¬¤ßÉ±¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
[CD]
½é²ó¸ÂÄêÈ×CD¤ÈÆ±ÆâÍÆ
¢¡Å¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Û
¡¦Amazon.co.jp¡§¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥È¡Ê¤Ï¤¬¤¥µ¥¤¥º¢¨200¡ß150¡ß5mm¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(¹â¤µÌó150mm)
¡¦TOWER RECORDS¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê91Ð¡ß64Ð¡Ë¡¡
¡¦@Loppi¡¦HMV¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê44£í£í¡Ë
¡¦ELR Store¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ì¡¼¥È¡ÊA6¥µ¥¤¥º¡Ë
¢¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¡§¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¡Ê90Ð¡ß65Ð¡Ë
¢£¡ã¹â¾ë¤ì¤Ë¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØOTOGIMASHOW¡Ù¡ä
2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
17:00³«¾ì / 18:00³«±é / (20:00½ª±éÍ½Äê)
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
16:00³«¾ì / 17:00³«±é / (19:00½ª±éÍ½Äê)
2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
17:00³«¾ì / 18:00³«±é / (20:00½ª±éÍ½Äê)
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.momoclo.net/otogimashow/
