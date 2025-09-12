¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¡¢¡ÈÆÈ¤ê¸À¡É»°Éôºî¤ÎÂè»°ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ò9·î17Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ3¥«·îÏ¢Â³¤Ç¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÈÆÈ¤ê¸À¡É»°Éôºî¤ÎÂè»°ÃÆ¡£Âè°ìÃÆ¤Î¡Ö¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡×¡¢ÂèÆóÃÆ¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÂå¤ï¤ê¡×¤ËÂ³¤¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬²Î¤ï¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤Ï10·î29Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ºî¡ØÌ¤À®Àþ¾å¡Ù¤«¤éÌó1Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë6ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎBlu-ray¤Ë¤Ï2024Ç¯12·î¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ëC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£³Æ½ê¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤À¤¬¡¢Amazon¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¡ãStudio126 Tokyo Presents ¡Ö¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤ÃÆ¤¸ì¤êLIVE¡×¡ä»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë11·î23Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã¤¿¤À¤ï¤¿¤·¤¬¤·¤¢¤ï¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ä¤Î³«ºÅ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÃÆ¤¸ì¤ê¤Î¥½¥í¸ø±é¤ÇÁ´¹ñ8¥«½ê¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç½é¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤äZepp DiverCity¤ò´Þ¤àÅìÌ¾ºå¤ò²ö¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼³«»Ï¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
◾️ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×
2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://higuchiai.lnk.to/balance
Í½Ìó¡§https://higuchiai.lnk.to/6thalbum_cd
◾️6th¥¢¥ë¥Ð¥à
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÎCD¡ÜBD¡Ï¡§PCCA-06430¡¡6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
2024Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ëC¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿Í½Äê
¢¡ÄÌ¾ïÈ×¡ÎCD¤Î¤ß¡Ï¡§PCCA-06431¡¡3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌÀèÃåÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê³Æ·ÁÂÖÊÌ¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡ÊW130¡ßH135¡Ë
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼Type A
¡¦HMV¡¦HMV&BOOKS¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼Type B
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢È¯ÇäÁ°¤Ç¤â½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁáÌÜ¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ò¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨EC¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÃÅµÉÕ¤¡×¾¦ÉÊ¥«¡¼¥È¤È¡ÖÆÃÅµ¤Ê¤·¡×¾¦ÉÊ¥«¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡ãStudio126 Tokyo Presents ¡Ö¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤ÃÆ¤¸ì¤êLIVE¡×¡ä³«ºÅ·èÄê
Amazon.co.jp¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ë¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤10/29È¯Çä¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡ã¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤ÃÆ¤¸ì¤êLIVE¡ä»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¤ò¤ªÅÏ¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°À¸ÇÛ¿®¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡³«¾ì 19:45 / ³«±é 20:00
¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§¸ø±é½ªÎ»¸å¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¸ø³« ¡Á 2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë23¡§59 ¤Þ¤Ç
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê³«»Ï»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë12¡§00Àµ¸á¤Þ¤Ç
¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Amazon.co.jp
¢¨¡Ö¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤¡×¤Î¥«¡¼¥È¤è¤ê¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.higuchiai.com/post/1002studiolive
◾️¡ãHIGUCHIAI solo/band tour 2025-2026¡È¤¿¤À¤ï¤¿¤·¤¬¤·¤¢¤ï¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡É¡ä
-solo-
2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë
open 16:15 / start 17:00 Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä5,800±ß ÅöÆü 6,300±ß / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
info¡§SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËµÜ¾ë ¥¨¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Û¡¼¥ë
open 17:30 / start 18:00¡¡¼«Í³ÀÊ / Á°Çä5,300±ß ÅöÆü5,800±ß / À°ÍýÈÖ¹æÉÕ
info¡§GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿À¸Í KOBE QUILT
¡Î1st¡Ïopen 14:30 / start 15:00¡¡¡Î2nd¡Ïopen 17:30 / start 18:00¡¡¼«Í³ÀÊ / Á°Çä5,300±ß ÅöÆü5,800±ß / À°ÍýÈÖ¹æÉÕ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
info¡§SOUND CREATOR 06-6357-4400 https://www.sound-c.co.jp/
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç CLUB QUATTRO
open 15:30 / start 16:00¡¡Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä5,800±ß ÅöÆü 6,300±ß / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
info¡§YUMEBANCHI¹Åç https://www.yumebanchi.jp/
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¹â¾¾ ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Û¡¼¥ë
open 16:30 / start 17:00¡¡Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä5,800±ß ÅöÆü 6,300±ß / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
info¡§DUKE¹â¾¾ 087-822-2520 https://www.duke.co.jp/
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬ RESOLA HALL
open 16:30 / start 17:00¡¡Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä5,800±ß ÅöÆü 6,300±ß
info¡§BEA 092-712-4221 https://www.bea-net.com/
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë»¥ËÚ ¥â¥¨¥ì¾Â¸ø±à ¥¬¥é¥¹¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É
open 17:00 / start 17:30¡¡¼«Í³ÀÊ / Á°Çä5,300±ß ÅöÆü5,800±ß / À°ÍýÈÖ¹æÉÕ
info¡§WESS info@wess.co.jp
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËÄ¹Ìî ÀéÀÐ·à¾ì
open 17:30 / start 18:00¡¡Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä5,800±ß ÅöÆü 6,300±ß
info¡§FOB¿·³ã 025-229-5000 http://www.fobkikaku.co.jp/
-band-
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë´Ú¹ñ Blue square SOL Travel Hall
Info¡§https://tickets.interpark.com/contents/notice/detail/10709
2026Ç¯2·î13Æü(¶â) Åìµþ Zepp DiverCity(TOKYO)
open 18:45 / start 19:30¡¡Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä 6,800±ß ÅöÆü 7,300±ß / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
info¡§SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/
2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå GORILLA HALL OSAKA
open 17:00 / start 17:30¡¡Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä 6,800±ß ÅöÆü 7,300±ß / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
info¡§SOUND CREATOR 06-6357-4400 https://www.sound-c.co.jp/
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÌ¾¸Å²° NAGOYA ReNY limited
open 16:30 / start 17:00¡¡Á´ÀÊ»ØÄê / Á°Çä 6,800±ß ÅöÆü 7,300±ß / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
info¡§SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100 https://www.sundayfolk.com/
¢¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë2¼¡Àè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÀèÃå¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59Ëø
https://eplus.jp/higuchiai/
