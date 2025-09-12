ASIAN KUNG-FU GENERATION¡¢¡ã¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×2024¡äBlu-ray½é²óÈ×¼ýÏ¿¤Î¥Ä¥¢¡¼Î¢Â¦¤òÇ¼¤á¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«
ASIAN KUNG-FU GENERATION¤¬¡¢10·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡Ø±ÇÁüºîÉÊ½¸21´¬ ¡ÁASIAN KUNG-FU GENERATION Anniversary Special Live ¡È¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×2024¡É¡Á¡Ù¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡ASIAN KUNG-FU GENERATION Æ°²è
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ã¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡ä¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¡× ¤¬¼ýÏ¿¡£F.A.D YOKOHAMA¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Æ£»Þ»ÔÌ±²ñ´Û¤ò´Þ¤àÁ´30¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤òÇ¼¤á¤¿µ®½Å¤ÊµÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥«¥Ã¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Blu-ray¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿ASIAN KUNG-FU GENERATION¤Ï5·î21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMAKUAKE / Little Lennon¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¯¤ë¤ê¡¦´ßÅÄÈË¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤â¤ÈºÆÏ¿¤·¤¿¡ÖLittle Lennon / ¾®¤µ¤Ê¥ì¥Î¥ó (Born in 1976 ver.)¡×¤ÎMV¤òÀèÆü¸ø³«¤·¤¿¡£¸åÆ£¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢MV¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢3Ì¾¤Î°Û¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢ËÜMV¤«¤é¡È¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÀ©ºî¡£9·î16Æü¤«¤é¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¡È¥¤¥á¡¼¥¸¡É¥Ý¥¹¥¿¡¼Å¸¡Ù¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏASIAN KUNG-FU GENERATION¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î¤Ë¤Ï¡ãASIAN KUNG-FU GENERATION presents ¡ÈNANO-MUGEN CIRCUIT 2025¡É ASH¡ßAKG Split Tour¡ä¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10·î14Æü¤ÎZepp Fukuoka¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ÀçÂæ¡¢²£ÉÍ¤ÈÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥Ä¥¢¡¼¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ß¤¤¤Î²»³Ú¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¿®Íê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿ASH¤ÈASIAN KUNG-FU GENERATION¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£³Æ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢Special Guest¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·KANA-BOON¡¢Homecomings¡¢¥ê¡¼¥¬¥ë¥ê¥ê¡¼¡¢Laura day romance¡¢yubiori¤¬³Æ¸ø±é¤ËÅÐ¾ì¡£9·î13Æü10»þ¤è¤ê°ìÈÌÀèÃå¤È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¼õÉÕ¤â³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
◾️¡Ø±ÇÁüºîÉÊ½¸21´¬ ¡ÁASIAN KUNG-FU GENERATION Anniversary Special Live ¡È¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº× 2024¡É¡Á¡Ù
2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§ https://kmu.lnk.to/AKG_Vol21BD
¢¨ÈÎÇä¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[Blu-ray 2ËçÁÈ] KSXL-357¡Á358
13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ûÄÌ¾ïÈ×[Blu-ray 1ËçÁÈ] KSXL-359
6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Disc1¡¡¡¡¢¨½é²ó¡¦ÄÌ¾ï¶¦ÄÌ
01. ÍÚ¤«ÈàÊý
02. Íå¿ËÈ×
03. ²Æ¤ÎÆü¡¢»ÄÁü
04. ¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥Ñ¡¼¥È
05. Ï©ÃÏÎ¢¤Î¤¦¤µ¤®
06. ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤
07. ¥»¥ó¥¹¥ì¥¹
08. Üô
09. ·¯¤È¤¤¤¦²Ö
10. ¥½¥é¥Ë¥ó
11. ¥Ü¡¼¥¤¥º&¥¬¡¼¥ë¥º
12. ¥¦¥§¥¶¡¼¥ê¥Ý¡¼¥È
13. ÎäÂ¢¸Ë¤Î¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¸¥ç¡¼¥¯
14. ¥Ö¥ë¡¼¥È¥ì¥¤¥ó
15. ¥à¥¹¥¿¥ó¥°
16. Ìµ¸Â¥°¥é¥¤¥À¡¼
17. °¿¤ë³¹¤Î·²ÀÄ
18. ½½Æó¿ÊË¡¤ÎÍ¼·Ê
19. Ì¤¤À¸«¤ÌÌÀÆü¤Ë
20. ÌÂ»Ò¸¤¤È±«¤Î¥Ó¡¼¥È
21. Re:Re:
22. ¥ê¥é¥¤¥È
23. Å¾¤¬¤ë´ä¡¢·¯¤ËÄ«¤¬¹ß¤ë
ENCORE
24. MAKUAKE
25. All right part2 w/¶¶ËÜ³¨è½»Ò
26. ³¤´ßÄÌ¤ê
27. Ìø¾®Ï©¥Ñ¥é¥ì¥ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹
Disc2¡¡¡¡¢¨½é²ó¤Î¤ß
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¸åÆü¸ø³«
¢¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
¡¦Blu-ray 2ËçÁÈ
¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ ÉÕÂ°
¡¦»°ÊýÇØBOX»ÅÍÍ
¢¡¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Amazon.co.jp¡§ ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¡¢¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄêÆÃÅµ¡Û¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡¦TOWER RECORDS¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à / °ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¡ÖLittle Lennon / ¾®¤µ¤Ê¥ì¥Î¥ó (Born in 1976 ver.)¡×Music Video ¡È¥¤¥á¡¼¥¸¡É¥Ý¥¹¥¿¡¼Å¸
3Ì¾¤Î°Û¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢¡ÖLittle Lennon / ¾®¤µ¤Ê¥ì¥Î¥ó (Born in 1976 ver.)¡×¤ÎMV¤«¤é¡È¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÀ©ºî¡£²¼µ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¸¼¨´ü´Ö¤ä¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¼ïÎà¤¬´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»Üºö¤ÎÆâÍÆ¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ / Å¸¼¨´ü´Ö
¢§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÃÓÂÞÅ¹
2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨3¼ï¥Ý¥¹¥¿¡¼Å¸¼¨
¢§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¶Ó»åÄ®¥Ñ¥ë¥³Å¹
2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨3¼ï¥Ý¥¹¥¿¡¼Å¸¼¨
¢§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É²£ÉÍ¥Ó¥Ö¥ìÅ¹
¡¦¥Ý¥¹¥¿¡¼AÅ¸¼¨´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¥Ý¥¹¥¿¡¼BÅ¸¼¨´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦¥Ý¥¹¥¿¡¼CÅ¸¼¨´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨3¼ï¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬´ü´ÖÊÌ¤ÇÅ¸¼¨
¢§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÆ£Âô¥ª¡¼¥ÑÅ¹
¡¦¥Ý¥¹¥¿¡¼AÅ¸¼¨´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¥Ý¥¹¥¿¡¼BÅ¸¼¨´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦¥Ý¥¹¥¿¡¼CÅ¸¼¨´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨3¼ï¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬´ü´ÖÊÌ¤ÇÅ¸¼¨
¢§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉµþÅÔÅ¹
¡¦2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨3¼ï¥Ý¥¹¥¿¡¼Å¸¼¨
¡¦2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨3¼ï¥Ý¥¹¥¿¡¼Å¸¼¨
¢§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹
2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨3¼ï¥Ý¥¹¥¿¡¼Å¸¼¨
¢£¡ãASIAN KUNG-FU GENERATION presents ¡ÈNANO-MUGEN CIRCUIT 2025¡É ASH¡ßAKG Split tour¡ä
https://www.nano-mugenfes.com/25/circuit/
2025Ç¯
10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë Zepp Fukuoka - Special Guest¡§¸åÆüÈ¯É½
OPEN 17:30 / START 18:30
1FÎ©¸« / 2F»ØÄê
Ìä) BEA 092-712-4221(·î¡Á¶â 12:00¡Á16:00)
10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËZepp Osaka Bayside - Special Guest¡§Laura day romance
OPEN 17:30 / START 18:30
1FÎ©¸« / 2F»ØÄê
Ìä) ¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó
0570-200-888 (12:00¡Á17:00 / ÅÚÆü½ËµÙ¶È)
10·î17Æü¡Ê¶â¡ËZepp Nagoya - Special Guest¡§KANA-BOON
OPEN 17:30 / START 18:30
1FÎ©¸« / 2F»ØÄê
Ìä) ¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
052-320-9100 (12:00~18:00)
10·î20Æü¡Ê·î¡ËSENDAI GIGS - Special Guest¡§Homecomings
OPEN 17:30 / START 18:30
1FÎ©¸« / 2F»ØÄê
Ìä) GIP (https://www.gip-web.co.jp/t/info)
10·î21Æü¡Ê²Ð¡ËKT Zepp Yokohama - Special Guest¡§yubiori
OPEN 17:30 / START 18:30
1FÎ©¸« / 2F»ØÄê
Ìä) DISK GARAGE (https://info.diskgarage.com/)
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§Á´¸ø±é¶¦ÄÌ
°ìÈÌ ¡¦1F ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¡¦2F¡¡»ØÄêÀÊ 11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
U-23 ¡¦1F ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¢¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÀè¹Ô¡Ê°ì¼¡¡Ë¼õÉÕÃæ
¡¦¼õÉÕ´ü´Ö ¡§7·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00¡Á7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡¦ÅöÍîÈ¯É½ ¡§8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë13:00
¡¦Æþ¶â´ü´Ö ¡§8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë13:00¡Á8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë21:00
¡¦Ëç¿ôÀ©¸Â ¡§¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ1¿½¹þºÇÂç4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÉÔË¡Å¾Çä¡¦¾ùÅÏ¶Ø»ß
¢¨3ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í× / ¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤
¢¡U-23¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È
23ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤Ï¡ÖU-23¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³Æ¸ø±éÆüÍè¾ì»þ¤Ë23ºÐ°Ê²¼¤Î¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢Ç¯Îð¾ÚÌÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡Ö³ØÀ¸¾Ú/¸øÅª¼Ì¿¿ÉÕ¾ÚÌÀ½ñ¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡¦ÌÈµö¾ÚÅù¡Ë¡×¤ò¤´»ý»²²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢Åö¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
