◾️Í§À®¶õ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç±éÁÕ¤ò½Å¤Í¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î½©¡¢¤½¤ÎÎ¹¤Î²Ì¤Æ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿ÍÀ¸½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÊú¤¤·¤á¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤â¤È¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£Í§À®¶õ¤¬ÉÁ¤¯²»¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
◾️¡ãÍ§À®¶õ 1st ONEMAN TOUR¡ä
2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå ÇßÅÄZeela
³«¾ì/³«±é¡¡16:30/17:00
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë°¦ÃÎ ¿·±É¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é
³«¾ì/³«±é¡¡15:30/16:00
2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ WWW X
³«¾ì/³«±é¡¡18:00/18:30
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È 4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È 2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¡ûºÇÂ®¥×¥ì¥ê¥¶¡¼¥ÖÃêÁªÀè¹Ô
¼õÉÕÆüÄø¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë20:00¡Á9·î16Æü¡Ê²Ð023:00
¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/tomonarisora/
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡¿»æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÁªÂò²ÄÇ½
◾️¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¢¡¡ãUNI9UE PARK MARCHE¡Ç25¡ä
½Ð±éÆü»þ¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Åù¡¹ÎÏÎÐÃÏºÅ¤·Êª¹¾ì
https://www.nikoand.jp/uni9ue_park_2025/
¢¡¡ãTOKYO CALLING 2025¡ä
½Ð±éÆü»þ¡§2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§WOMBLIVE
https://tokyo-calling.jp/
¢¡¡ãAvex Music Night 2025¡ä
½Ð±éÆü»þ¡§2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥×¥é¥¶
https://groovedriver2025.com/
