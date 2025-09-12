1993Ç¯¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿°Û¿§ºî¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥É¡Ù½é¤ÎÇÛ¿®·èÄê
¡¡1993Ç¯¤ËÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¼ç±é¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥É¡Ù¡ÊÁ´13ÏÃ¡Ë¤¬¡¢±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTSUBURAYA IMAGINATION¡×¤Ë¤Æ9·î13Æü¤è¤êHD¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¼ç±é¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥É¡Ù¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Ó¥Ç¥ªÈ¯Çä¤ò·Ð¤ÆÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÎÂç¤¤¤VFX¤ÈÆÃ»£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ø½ÃÂ¤·Á¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¡Ê1966Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢²ø½Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸½ÂåÉ÷¤ËÂçÃÀ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤Î¤Û¤«Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¤¬Ì³¤á¡¢º£²óÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¡¢Æâ³¤¸Æó¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢µ×Àî°½¡¢¹¾¸¶Àµ»Î¤é¡¢¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ¼Í¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ø½Ã¤È¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ø¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù´ÆÆÄ¤ÎÈõ¸ý¿¿»Ì¤ä¡¢Á°ÅÄ¿¿¹¨¡¢»°ÃÓÉÒÉ×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ»£¶È³¦¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÇÛ¿®¤ÏÀ¤³¦½é¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢TSUBURAYA IMAGINATION¤Ë¤Æ9·î13ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡ÊÁ´13ÏÃ¡Ë¡£
