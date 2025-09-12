ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢Ä¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤ËÀä»¿Â³½Ð¡Öº¿¹ü¹¥¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¡¢12Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÃÝÆâÎÃ¿¿¤Îº¿¹ü¤¬¤¢¤é¤ï¡Ê¤Û¤«5Ëç¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÅÙ¡¹ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÃÝÆâ¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ÖIt¡Çs starting to get exciting.¡¡I¡Çve got a good feeling about this.¡Ê¤¤¤è¤¤¤èÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤¤Í½´¶¤¬¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾å²¼¤ò¥Ç¥Ë¥à¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÃÝÆâ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¤É¤ì¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ä¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤«¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÃÝÆâ¤Î¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº¿¹ü¹¥¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡ª¡×¡Ö¤¨¤°¡ª¡ª¡ª¤«¤Ã¤³¤¨¡ª¡ª¡×¡Ö¤É¤³¤òÀÚ¤ê¤È¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê¤¿¤±¤¦¤Á ¤ê¤ç¤¦¤Þ¡Ë
1993Ç¯4·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ2013Ç¯4·î¤è¤ê·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£2017Ç¯¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Ø²áÊÝ¸î¤Î¥«¥Û¥³¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢ÆüÍË·à¾ì¡ØÎ¦²¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£2025Ç¯12·î¤Ë¤ÏÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNetflix±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@takeuchi_ryoma¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÃÝÆâÎÃ¿¿¤Îº¿¹ü¤¬¤¢¤é¤ï¡Ê¤Û¤«5Ëç¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÅÙ¡¹ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÃÝÆâ¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ÖIt¡Çs starting to get exciting.¡¡I¡Çve got a good feeling about this.¡Ê¤¤¤è¤¤¤èÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤¤Í½´¶¤¬¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾å²¼¤ò¥Ç¥Ë¥à¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÃÝÆâ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¤É¤ì¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ä¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê¤¿¤±¤¦¤Á ¤ê¤ç¤¦¤Þ¡Ë
1993Ç¯4·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ2013Ç¯4·î¤è¤ê·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£2017Ç¯¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Ø²áÊÝ¸î¤Î¥«¥Û¥³¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢ÆüÍË·à¾ì¡ØÎ¦²¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£2025Ç¯12·î¤Ë¤ÏÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNetflix±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@takeuchi_ryoma¡Ë