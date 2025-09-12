¾®ÎÓ»ä¡¢ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÊÂÎó(Arrange Ver.)¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
◾️ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÊÂÎó(Arrange Ver.)¡×¡¡
¼ýÏ¿¶Ê¡§
1.ÊÂÎó(Arrange Ver.)¡¡¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¾®ÎÓ»ä¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÃæÂ¼¥³¥í¥¹¥±
2.¤Î¤É°»¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¾®ÎÓ»ä
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§ https://kobawatashi.lnk.to/HeiretsuPR
ÉÊÈÖ¡§NOPA-7613
◾️¡ã¾®ÎÓ»ä¼çºÅ¡ØÍÀþ¡¦´óÊÕ¡¦¸òº¹ÅÀ¡Ù¡ä
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«WWW
Guest¡§PK shampoo
³«¾ì¡§18:15¡¡³«±é¡§19:00
°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡§
¥í¡¼¥Á¥±¡§https://l-tike.com/kobayashiwatashi/
¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/kobayashiwatashi-tour/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/kobayashiwatashi/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://forms.gle/t7FqJecP3iCDauhaA
2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦LIVE SQUARE 2nd LINE
Guest¡§»°»Í¾¯½÷
³«±é¡§16:30¡¡³«¾ì¡§17:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¼õÉÕÃæ¡§https://l-tike.com/kobayashiwatashi/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
0570-200-888¡¡12:00¡Á17:00¡ÊÅÚÆü½ËµÙ¶È¡Ë
https://kyodo-osaka.co.jp
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´¼«Í³¡ÊÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë¡¡5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ü1¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ë
