¡ÚGU¤Î¥°¥ìー¡Û¤¬Âç¿Í²Ä°¦¤¤¡ª º£ ¢ª ½©¤Ë¿¿»÷¤·¤¿¤¤♡¡Ö¥Ó¥¹¥Á¥§Ãå²ó¤·¥³ー¥Ç¡×
²Æ¤«¤é½©¤Ø¤È¥³ー¥Ç¤ò¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¡£¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤ÎÁ¯ÅÙUP¤ò¿Þ¤ì¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£¥°¥ìー¤Ê¤é¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÂç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¥³ー¥Ç¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¼è¤êÆþ¤ìÊý¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Ü¥¿¥ó¥Ó¥¹¥Á¥§¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ü¥¿¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¹¥Á¥§¡£¥Æー¥éー¥ÉÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§¤ÏÍ·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Ä¤Ä¤â¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊT¥·¥ã¥Ä¥³ー¥Ç¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥»¥ó¥¹¤è¤¯³Ê¾å¤²¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢½Ä¥é¥¤¥ó¤â¶¯Ä´¤Ç¤¤½¤¦¡£
¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð½©»ÅÍÍ¤Ë
½©¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Ü¥¿¥ó¥Ó¥¹¥Á¥§¡×¤ò½Å¤Í¤¿¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥°¥ìー¤È¹¥ÁêÀ¤Ê¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢½Ü¤ÎÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¤¥äー¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë±þ¤¸¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤¢¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M