Ê´¥Á¡¼¥º¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Á¤ã¥À¥á¡©¡¡Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¡ÈÊÝÂ¸ÊýË¡¡É¤È¤Ï
¡¡Ê´¥Á¡¼¥º¤ä¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òÊÝÂ¸¤¹¤ëºÝ¤ËÎäÂ¢ÊÝÂ¸¤Ê¤Î¤«¡¢¾ï²¹ÊÝÂ¸¤Ê¤Î¤«¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾¦Å¹³¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¯¤é¤·¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¯¤é¤·¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ö³«Éõ¸å¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¾ï²¹¤Ç¤âOK¤Ê¤â¤Î¤äÍ×ÎäÂ¢¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Öº£²ó¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤ä¤¹¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ç¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝÂ¸ÊýË¡¡Û
¡Ê1¡ËÊ´¥Á¡¼¥º¤Ï¾ï²¹
Ê´¥Á¡¼¥º¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¸Ç¤Þ¤ê¡¢»È¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ê2¡Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ï¼¾ÅÙ¤òÈò¤±¤ë
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ï¼¾µ¤¤ÎÂ¿¤¤¾ì½ê¤ò·ù¤¦¡£²ÃÅü¤µ¤ì¤¿¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¾ì¹ç¡¢Éå¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¿Ý¤ÏÎä°Å½ê
¿Ý¤Ï»¦¶ÝÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âÉå¤é¤Ê¤¤¡£Ä¾¼ÍÆü¸÷¤ä¹â²¹¤Î¾ì½ê¤òÈò¤±¡¢¥·¥ó¥¯¤Î²¼¤Ê¤É¤ÎÎä°Å½ê¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¡£