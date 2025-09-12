77ºÐ¤Î¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¡¦ºûÌî¹â»Ë¤µ¤ó ÉÙ»Î»³¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¼«Ëý¤Î°¦¼Ö¤ò¸ø³«¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×1·î¤ËÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¼Ö
ÉÙ»Î»³¥Ð¥Ã¥¯¤Ë°¦¼Ö¤ò·ã¼Ì
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºûÌî¹â»Ë¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯9·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÉÙ»Î»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë°¦¼Ö¤Î¥Ý¥ë¥·¥§911¥¿¡¼¥ÜS¤ò¼Ì¤·¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉÙ»Î»³¤È¤ÎÁêÀ¤¬¥Ð¥Ä¥°¥ó¡ª ¤³¤ì¤¬ºûÌî¤µ¤ó¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¥¿¡¼¥ÜS¤Ç¤¹
¡ÖÉÙ»Î»³¤òË¾¤à¾ì½ê¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö#ÉÙ»Î»³¡×¡Ö#¥Ý¥ë¥·¥§¥¿¡¼¥Üs¡×¡Ö#¥Ý¥ë¥·¥§911¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ë¥·¥§911¥¿¡¼¥ÜS¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢°ðÅÄ¤¬¹¤¬¤ê¡¢±À¤ÈÀÄ¶õ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÀäÌ¯¤ÊÉÙ»Î»³¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±À¤ÎÇò¤È911¤ÎÇò¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºûÌî¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯1·î¤ËÇò¤Î¥Ý¥ë¥·¥§911¥¿¡¼¥ÜS¤¬Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡¢Æ±¼Ö¤ò¡ÖÈþ¿Í¡×¤ÈË«¤á¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£