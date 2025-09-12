¾å³¤Æú¶¶ÉÊÒ»¡¢Í¢ÆþÇîÅ¸¼¨ÉÊ¤Î»Ô¾ìÅ¸³«¤ò»Ù±ç
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¾å³¤9·î12Æü¡ÛÃæ¹ñ¾å³¤»Ô¤ÎÆú¶¶Í¢Æþ¾¦ÉÊÅ¸¼¨¸ò°×¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÆú¶¶ÉÊÒ»¡Ë¤ÏÃæ¹ñ¹ñºÝÍ¢ÆþÇîÍ÷²ñ¤Î¡Ö6Æü¡Ü365Æü¡×¾ïÀßÅ¸¼¨¡¦¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢·úÊªÆâ¤Ë¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î°ïÉÊ¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢³¤³°´ë¶È¤¬Ãæ¹ñ¤Ç»Ô¾ìÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö²ÃÂ®ÁõÃÖ¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë120Í¾¤ê¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éÎß·×¤ÇÌó6Àé¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤¦¤ÁÌó9ËüÅÀ¤ÏÍ¢ÆþÇî¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤ËÌó50¥«½ê¤Î¥µ¥Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤òÅ¸³«¤·¡¢Í¢ÆþÇîÅ¸¼¨ÉÊ¤Î¿×Â®¤Ê¾¦ÉÊ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Î¼è°ú³Û¤Ï300²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/²¦æÆ¡Ë