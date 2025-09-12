¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¡¡ÖÍê¤â¤·¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ê31¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£TBS¥É¥é¥Þ¡ÖDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÍê¤â¤·¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎÑÌé¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤ÆÃæÂ¼ÎÑÌé¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¿²Å¾¤Ó¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¡£¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ÇÎÉ¤¤¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö³ÈÂç¤·¤¿¤éÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£