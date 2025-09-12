¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó»Ò²ñ¼Ò¤Ë5Àé²¯±ß»Ù±ç¡¡·Ð»º¾Ê¡¢ÀèÃ¼¥á¥â¥ê¡¼³«È¯
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï12Æü¡¢ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î»Ò²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¥á¥â¥ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¡Ë¤¬ÎÌ»º¤òÌÜ»Ø¤¹¥á¥â¥ê¡¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¼¡À¤ÂåDRAM¤ËºÇÂç5360²¯±ß¤ò½õÀ®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹Åç¹©¾ì¡ÊÆ±¡Ë¤ÎÀßÈ÷Áý¶¯¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ò²þÁ±¤¹¤ëµ»½Ñ³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡¡¼¡À¤ÂåDRAM¤Ï¸½ºß¤ÎDRAM¤è¤êµ²±ÍÆÎÌ¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤ò¹âÂ®²½¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£À¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ä²èÁü½èÍý¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤É¤ÎÀÇ½¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Ê¤É¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¦ÍÑÎã¤Ï¤Ê¤¤¡£