¡¡´Ä¶¾Ê¤Ï12Æü¡¢2019Ç¯12·î°Ê¹ß¤ÎÊ®²Ð¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸ÂÖ·Ï¤¬¤Û¤Ü¾Ã¼º¤·¤¿¾®³Þ¸¶½ôÅç¡¦À¾Ç·Åç¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤òº£Ç¯7·î¤ËÄ´ºº¤·¡¢½é¤á¤Æ¿¢Êª¤ÎÀ¸°é¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍÏ´ä¤ä²Ð»³³¥¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿Í´Ö³èÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¡¢¿¢Êª¤¬ÄêÃå¤·¤ÆÀ¸ÂÖ·Ï¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Î²òÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡À¾Ç·Åç¤ÏÅìµþ¤ÎÆîÌóÀé¥¥í¤Ë¤¢¤ëÌµ¿ÍÅç¤Ç¡¢¿Í¤¬½»¤àÉãÅç¤«¤éÌó130¥¥íÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢Åç¤ÎËÌÂ¦¤Ç´äÈ©¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¥³¥±¿¢Êª¤Î°ì¼ï¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£Ä»Îà¤Ç¤Ï¥«¥Ä¥ª¥É¥ê¤ÎÈË¿£°è¤Î³ÈÂç¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿°ìÊý¡¢¥»¥°¥í¥¢¥¸¥µ¥·¤Ï¸ÄÂÎ¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£