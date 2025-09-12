¹â²¬»Ô¡¡¿·Ä£¼ËÀ°È÷¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡¡ºÇÂç²ñÇÉ»ÔµÄ¡ÖÇò»æÅ±²ó¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤·¡×
¤¤ç¤¦³«¤«¤ì¤¿¹â²¬»ÔµÄ²ñ¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢½ÐÄ®»ÔÄ¹¤¬¿·Ä£¼ËÀ°È÷¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÇò»æÅ±²ó¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢µÄ°÷¤«¤éÇò»æÅ±²ó¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´°À®¤«¤é45Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¹â²¬»ÔÌò½ê¤ÎËÜÄ£¼Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤ÇÂÑ¿Ì´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤ª¤é¤ºÏ·µà²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÑÅÄÁ°»ÔÄ¹¤Ïº£Ç¯2·î¤Ëº£¸å¤Î»ÔÌò½êÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÄ®»ÔÄ¹¤Ïº£·î3Æü¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¤³¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎÇò»æÅ±²ó¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç²ñÇÉ¡¦Æ±»Ö²ñ²ñÄ¹¡¡¿å¸ýÀ¶»Ö»ÔµÄ
¡Ö»ÔÄ¹¸Ä¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢Çò»æÅ±²ó°ÊÁ°¤Ë¤Þ¤º»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·Ã´ÅöÉô²¼¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤È»×¤¦¤¬¤É¤¦¤«¡×
¹â²¬»ÔÁíÌ³Éô Çßºê¹¬¹°ÉôÄ¹
¡Ö»ä¤É¤â¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ÎÄ£¼Ë¤ÎÀ°È÷¤Î¿Ê¤áÊýÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤â´Þ¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ê»ÔÄ¹¤Ë¡ËÀâÌÀ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¡×
»ÔÂ¦¤Ï¡¢¿·Ä£¼Ë¤òÀ°È÷¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤ò¤µ¤é¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÀ°È÷¤ÎÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤¤¤È¤·¤ÆÇò»æÅ±²ó¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿å¸ý»ÔµÄ¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤ÎÆÈÃÇ¤äÄ£Æâ¤Î°Õ»×ÁÂÄÌÉÔÂ¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£