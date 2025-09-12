¡Ö·Ù»¡¤¬Áþ¤¤¡ª¡×¡È½ËÆü2Æü¡ÉÇÑ»ß¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¡¡·ãÅÜ¤¹¤ë»ÔÌ±¤¬·Ù»¡¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¡¡19Ëü¿ÍÄ¶¤¬»²²Ã¡¡¶ÛÄ¥¹â¤Þ¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê
½©¤Î´Ñ¸÷¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë³¹¤¬¸·½Å·Ù²ü¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥âÂâ¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê·Ù»¡¤¬Áþ¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¿Ê¤à»Ñ¡£
³¹³Ñ¤Î¥«¥Õ¥§¤ÏÅ¹Æâ¤Þ¤Ç±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Ñ¥êËÌ±Ø¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤È»ÔÌ±¤¬¾×ÆÍ¡£
Ë½ÅÌ²½¤·¤¿°ìÉô¤Î»ÔÌ±¤¬¡¢·Ù»¡´±¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹Á´ÅÚ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¡£
°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤Ï¡¢ºâÀ¯ºÆ·úºö¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö11Æü¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î½ËÆü¤Î¤¦¤Á¡¢2ÆüÊ¬¤òÇÑ»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Æ¤ò¸øÉ½¡£
¤³¤ÎÊý¿Ë¤ËÂÐ¤·¡¢»ÔÌ±¤é¤ÎÅÜ¤ê¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤·²½°¤¬·ãÅÜ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ñ¥êºß½»¡¦µÜÇòÍÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤¬Ãå¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤´¤ßÈ¢¤È¤«Ç³¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÅÎÞÃÆ¤¬Åê¤²¤é¤ì¡¢ÌÜ¤¬¤¹¤´¤¯ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ç¥â¤Ë¤Ï»ÔÌ±¤éÌó19Ëü7000¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢415¿Í¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¡£
¸½ÃÏ18Æü¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥â¤¬·×²è¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£