¡Ö¥¯¥Þ´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤ÂÐºö¤ò¡×ÉÙ»³»Ô¤ÇÂÐºö²ñµÄ¡¡¿ÍÎ¤¤Ø¤Î½ÐË×¤äÈï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐºö¸Æ¤Ó¤«¤±
ÉÙ»³»Ô¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐºö²ñµÄ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©¤Î¿¼¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¿ÍÎ¤¤Ø¤Î½ÐË×¤äÈï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»³»Ô¤äÎÄÍ§²ñ¤Ç¤Ä¤¯¤ëÄ»½ÃÈï³²ÂÐºö¼Â»ÜÂâ¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢º£Ç¯¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤äº¯À×¤Î¾ðÊó¤¬¡¢¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Ë41·ï¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢»³ÎÓ¤Ç¤Î¥Ö¥Ê¤Ê¤É¤Î¼Â¤ê¤¬°¤¯¡¢º£¸å¡¢¿ÍÎ¤¤Ø¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³»Ô ¿¹ÎÓÀ¯ºö²Ý¡¡¿ùÎÓ¹ÏÂÉû¼ç´´
¡ÖÊä½õ¶â¤Î¤Û¤¦¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥«¥¤ò½üµî¤·¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢Èª¤Ë¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤¢¤ÈÀ¸¤´¤ß¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â·è¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿º£·î¤«¤é¤Ï¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ç¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»ÔÄ®Â¼¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÎÄ½Æ¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³»Ô¤Ï¡¢ÎÄÍ§²ñ¤Ê¤É¤È½½Ê¬¤ÊÊá³ÍÂÎÀ©¤ò¼è¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÏ¢Íí¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£