Snow Man¡¢¿·¶Ê¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡ªÃæÆÇÀMAX¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿Íµ¤¤¬³ÈÂç
Snow Man¤¬8·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬ÏÃÂê¤À¡£Æ±¶Ê¤Ï1990Ç¯Âå¡Á2000Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡È¥Ñ¥é¥Ñ¥é¡É¤Ë¸½ÂåÉ÷¤Î¥À¥ó¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥é¥Ã¥×¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢SNS¤Ç¤âÂç¥Ð¥º¤êÃæ¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÈ¿¶Á¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¶Ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÍýÍ³¤ò¹Í»¡¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛSnow Man¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤¬¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¡ªÀª¤¤¤òÁý¤¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ¤¤É÷¤Ë¡©
¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¡È¥Ñ¥é¥Ñ¥é¡ÉÍ×ÁÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹âÂ®¤ÊBPM¤«¤é¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥Ã¥×¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¹½À®¤Î³Ú¶Ê¡£8·î25Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤ÏºÆÀ¸²ó¿ô5000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡Ê¢¨2025Ç¯9·î12Æü»þÅÀ¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤âºÆÀ¸¿ô¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë9·î1Æü¤Ë¤ÏÆ±¶Ê¤ÎDance Practice±ÇÁü¤â¸ø³«¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊ¿À®¤Î¥®¥ã¥ëÃË¤ä¥Û¥¹¥È¡¢¥ª¥¿¥¯¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¤Æ¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆâÍÆ¤À¡£
Snow Man¤Ï¡¢8·î28Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØM COUNTDOWN¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î±Ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£ÈÖÁÈ¤ÎÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØM2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÆ°²è¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í1¿Í¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ»£±Æ¤·¤¿¡È¥Á¥Ã¥±¥à¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ç¤âµÜ´ÜÎÃÂÀ¤Î¥Á¥Ã¥±¥à¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÉ½¾ð´ÉÍý¤Ï¹û¤ì¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢9·î5ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤â¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎSPÈÇ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢ÃæÆÇÀ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎMV¤äDance Practice±ÇÁü¤òÅ¸³«¤·¤Ä¤Ä¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤â¸«¤ë¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£Snow Man¤Ï¡¢11·î5Æü¤Ë5ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¡¢5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎÀª¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£