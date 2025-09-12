¡Ö30MS¡×¤è¤ê¥ë¥ë¥Á¥§¤Î¿·¤¿¤Ê»Ñ¡Ö30MS ¥ë¥ë¥Á¥§¡Ê¥ê¥êー¥¦¥¨¥¢¡Ë[¥«¥éーC]¡×¤¬2026Ç¯2·îÈ¯Çä¡ª¡Ú#À¸ÇÛ¿®30ML¡Û
¡Ú30MS ¥ë¥ë¥Á¥§¡Ê¥ê¥êー¥¦¥¨¥¢¡Ë[¥«¥éーC]¡Û 2026Ç¯2·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§2,750±ß
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MS ¥ë¥ë¥Á¥§¡Ê¥ê¥êー¥¦¥¨¥¢¡Ë[¥«¥éーC]¡×¤ò2026Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2,750±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö30 MINUTES SISTERS¡Ê30MS¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥ë¥ë¥Á¥§¡Ê¥ê¥êー¥¦¥¨¥¢¡Ë¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º£²ó9·î12Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÇÛ¿®¡ÖÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤¬½éÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ë¥ë¥Á¥§¡×¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¢ー¥Þー¤äÉðÁõ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÚÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡Û
(C)BANDAI SPIRITS 2021