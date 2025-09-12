ÀÐÀî¤«¤éÊ¡°æ¤Ø¼«ÎÏ¤ÇÌó250¥¥í°ú¤Ã±Û¤·¤¿¥¤¥ë¥« °¦¤é¤·¤¤¡È¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¡É¤Ï¤Ê¤¼¶¸Ë½²½¤·¤¿¡© ¡Ö¥¤¥ë¥«¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀìÌç²È¤ÏÊ¬ÀÏ ÌîÀ¸¥¤¥ë¥«¤Ø¤ÎÀµ¤·¤¤¤«¤«¤ï¤êÊý¤Ï
2025Ç¯8·î¡¢Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤Ç¡Ö¤«¤ß¤Ä¤¥¤¥ë¥«¡×¤Î»à³¼¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥ë¥«¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ç250¥¥í¶á¤¯Î¥¤ì¤¿ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Ç¡Ö¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¿Í¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£2022Ç¯¤«¤éÊ¡°æ¤Ç¿Í¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¯Èï³²Â¿È¯
¡ÖÏÓ¤ò¤«¤ó¤À¤¬¡¢ËÜµ¤¤Ç¤Ï³ú¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¥¤¥ë¥«¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À´ß¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÃ©¤ê¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£´Å³ú¤ß¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Èø¤Ó¤ì¤Ç½³¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¡×
2022Ç¯¤´¤í¤«¤éÊ¡°æ¸©¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ç¥¤¥ë¥«¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¤¬Â¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤ÇÈï³²·ï¿ô¤Ï53·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Ê¡°æ¸©¤ÏÃí°Õ´µ¯¤Ë²Ã¤¨¤³¤Î¥¤¥ë¥«¤ËÈ¯¿®µ¡¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ß¤Ä¤¥¤¥ë¥«¤Î»à³¼¤¬¡¦¡¦¡¦
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢8·î13Æü¡¢Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤Îµù»Õ¤«¤é¡Ö¥¤¥ë¥«¤Î»à³¼¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¿å»º»î¸³¾ì¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢¤½¤Î»à³¼¤Ï¿Í¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤«¤ß¤Ä¤¥¤¥ë¥«¡×¤ÈÆÃÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡°æ¤Î³¤¤Ë°ÂÁ´¤¬Ìá¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¥¤¥ë¥«¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Ç¤ÏÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤½¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¡¢¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤Î»à¤òÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¼î½§»Ô¤Î½ÐÂ¼Àµ¹¬¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¼î½§»Ô¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ë¥«¡Ö¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë½ÐÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥ë¥«¤¬¡Ö¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÂ¼¤µ¤ó¡ÖÇØ¤Ó¤ì¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£3¤Ä¤ÎÀÚ¤ì¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¼î½§¤Ë¤¤¤¿¥¤¥ë¥«¤âÊ¡°æ¤Ë¤¤¤¿¥¤¥ë¥«¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë3¤«½ê¤ÎÀÚ¤ì¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¼Ì¿¿¤ÈÊ¡°æ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤«¤ß¤Ä¤¥¤¥ë¥«¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢3¤Ä¤ÎÀÚ¤ì¹þ¤ß¤¬Æ±¤¸·Á¤ÇÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°¦¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¤Ê¤¼¡©
¡Ö¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¼î½§»Ô¤Î»°ºêÄ®Í¹ÊØ¶É¤Ë¤â¼Ì¿¿¤äµ»ö¤¬¾þ¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤Û¤ÉÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿¥¤¥ë¥«¤¬¡¢¤Ê¤¼¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¥¤¥ë¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Î¡Ö¤Î¤È¤¸¤Þ¿åÂ²´Û¡×¤Î²ÃÆ£²íÊ¸¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢»õ¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¤¥ë¥«¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤±¤Ð²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ÈÏÃ¤·¡¢¿Í¤È¥¤¥ë¥«¤¬¶á¤¤µ÷Î¥¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ë¥«¤Î»õ¤¬ÉÔ°Õ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ë¥«¤Î¹ÔÆ°¤Ë¾Ü¤·¤¤»°½ÅÂç³Ø¤Î¿¹ºå¶©ÄÌ¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¥¤¥ë¥«¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤¬´Å³ú¤ß¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¯¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ë¥«Æ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¹ÔÆ°¤¬¤Ê¤¼¿Í¤Ë¡©
¥¤¥ë¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¹ÔÆ°¤¬¡¢¤Ê¤¼¡¢¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¿¹ºå¶µ¼ø¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿Í¤¬¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¿Í¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÌîÀ¸¤Î¥¤¥ë¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀìÌç²È¤é¤Ï¡¢¤µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥¨¥µ¤ò¤¢¤²¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤ª¤É¤í¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¡¢³¤¿åÍá¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç±ó¤¯¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¿¹ºå¶µ¼ø¤Ï¡¢º£¸å¡¢¿Í¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¯¥¤¥ë¥«¤¬¸½¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï»ä¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌîÀ¸Æ°Êª¤ÈÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¡×
¤½¤Î¿´¤¬¤±¤¬¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¤¥ë¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¿Ìä¡¥¤¥ë¥«¤Î¤ª°ú±Û¤·¡©
º£²ó¤Î¥¤¥ë¥«¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¼î½§»Ô¤Ë¸½¤ì¡¢2021Ç¯¤ËÀÐÀî¸©±©ºð»Ô¤ò·ÐÍ³¤·¡¢2022Ç¯¤ËÊ¡°æ¸©¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ë¥«¤¬¼î½§¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿Ê¡°æ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿¹ºå¶µ¼ø¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¢¤ëÀ¸Â©ÃÏ¤ËÎ±¤Þ¤ê°ìÀ¸¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ì¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¿Ìä¢¥¤¥ë¥«¤Ï¤Ê¤¼Ã±ÆÈ¹ÔÆ°¡©
¥¤¥ë¥«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·²¤ì¤Ç¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¤¥ë¥«¤ÏÃ±ÆÈ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ë¥«¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¤¥ë¥«¤Ï¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Ï¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤È¤¤¤¦¼ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Ï·²¤ì¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ë¥«¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥ë¥«¤¬¤Ê¤¼Ã±ÆÈ¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÄÂÎ¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë»°½Å¡¦ÈøÏÉ»Ô¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ë¤â¸½¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¿Ìä£¥ß¥Ê¥ß¥Ï¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤¬¡É¿Í¤ò³ú¤ó¤À¡É·Ð°Þ¤È¤Ï¡©
¿Í¤ò³ú¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¥¤¥ë¥«¡£¤Ê¤¼¡¢¥ß¥Ê¥ß¥Ï¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤Ï¿Í¤ò³ú¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ß¥Ê¥ß¥Ï¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤Ïµ¤À¤¬¹Ó¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èæ³ÓÅªÀõÀ¥¤Ë¤¤¤ë¥¤¥ë¥«¤ÇÀ¸³è·÷¤¬¿Í´Ö¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£²ó¤ÏÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌîÀ¸¤Î¥¤¥ë¥«¤¬¿Í¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯»þ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ë¥«¤Ï¡¢¤¢¤ë¾ì½ê¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¤Þ¤º¡¢¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á¥¤Ë¶á´ó¤Ã¤¿¤êÁ¥¤òÄÉ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¿Í¤È°ì½ï¤Ë±Ë¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¤Ë¿¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âµö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿Í´Ö¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÊ¡°æ¤Çµ¯¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
¥¤¥ë¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬¤à¤ä¤ß¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥µ¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤È¿¹ºå¶µ¼ø¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ë¥«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥Þ¤ä¥µ¥ë¤Ê¤ÉÌîÀ¸¤ÎÆ°Êª¤Ë¤è¤ëÈï³²¤âÁ´¹ñ¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¡¢ÌîÀ¸¤ÎÆ°Êª¤È¿Í´Ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
