¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡¢ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡ÖGRAND SHAKE ¥¯¥Ã¥¡¼¥¢¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¥é¥Æ¥·¥§¥¤¥¯¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
B¡ÝR ¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢9·î12Æü¤«¤é11·î27Æü¤Þ¤Ç¡¢¡ÖGRAND SHAKE ¥¯¥Ã¥¡¼¥¢¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¥é¥Æ¥·¥§¥¤¥¯¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯½©¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¤Î¥·¥§¥¤¥¯¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥·¥§¥¤¥¯¡×¡£¡ÖÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¥Þ¥¥¢¡¼¥È¥·¥§¥¤¥¯¡×¡ÖÇ»¤¤±§¼£ËõÃã¥·¥§¥¤¥¯¡×¤ÈÂ³¤¤¤Æº£²ó¤ÎÂè»°ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¿Íµ¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¥¢¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥é¥ó¥É¥·¥§¥¤¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥½¡¼¥¹¤â²Ã¤¨¤Æ¡¢½©Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢ìÔÂô¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¥¢¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¡¢µíÆý¤È¿¼Àù¤ê¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥½¡¼¥¹¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥·¥§¥¤¥¯¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤È¤í¡Á¤ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿¡£
¥¯¥Ã¥¡¼¥¢¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Î´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿¼Àù¤ê¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥½¡¼¥¹¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÇÂç¿Í¤Î¿Í¤Ë¤âÂçËþÂ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤È¤«¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥µ¥¯¥Ã¥µ¥¯¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤È¡¢¥·¥§¥¤¥¯ÉôÊ¬¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÎ¾Êý¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÃíÊ¸¤·¤Æ¤«¤éºî¤ë½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¥·¥§¥¤¥¯¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
GRAND SHAKE¡Ê¥°¥é¥ó¥É ¥·¥§¥¤¥¯¡Ë¤È¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ£¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥§¥¤¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
B¡ÝR ¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡áhttps://www.31ice.co.jp