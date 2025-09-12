¡Ö¥¬¥Á¤«¡×FRUITS ZIPPER¡¦ÃçÀîÎÜ²Æ¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î°õ¾Ý¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
FRUITS ZIPPER¤ÎÃçÀîÎÜ²Æ¤µ¤ó¤Ï9·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛÃçÀîÎÜ²Æ¤¬¥¿¥¤¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø
SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¤¹¤®¤ë¡Á¤ë¤Ê¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡×¡Ö¥í¥Ã¥¯ÍÍ¤Î¥ò¥¿¤«¤Ä¤·¤Æ¤ë¤·¡¢Holiday Rap¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤³¤Î¥ß¡¼¥à¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¿ä¤»¤ë¡×¡ÖºÇ¶á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥¿¥¤¥é¡¼Ä°¤¯¤Î¤«¡¡¥¢¥Ä¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¿¥¤¥é¡¼¸«¤ËÍè¤Æ¤¿¤Î¥¢¥Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤³¤Î¿Í¤Î°õ¾Ý¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ë¤Ê¤Ôtyler¤Î¥é¥¤¥Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¨¤°¤¤¡ª¡×¡Ö¥¬¥Á¤«¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛÃçÀîÎÜ²Æ¤¬¥¿¥¤¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø
¡Ö¤ªÞ¯Íî¤¹¤®¤ë¡×ÃçÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤¿¤Î¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿TylerºÇ¹â¤¹¤®¤¿¤ä¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È4ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤ÇÍ§¿Í¤È¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¦»Ñ¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¦¥Á¤é¤«¤ï¤è¤¡×Æ±Æü¤ÎÊÌÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥Á¤é¤«¤ï¤è¤¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿»þ¤Î¼«¿È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿ÃçÀî¤µ¤ó¡£¥¿¥¤¥é¡¼¤µ¤ó¤Î´é¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)