ÎëÌÚÍ¥Ëá¤ÎºÇ¿·¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡ØUA¥Þ¥°¥Í¥Æ¥£¥³5¡Ù¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯ÇäÃæ¡ª¡È¥À¥º¥ëÌÂºÌ¡É¤Ê´ö²¿³ØÌÏÍÍ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëFWÎëÌÚÍ¥Ëá¡£
Èà¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ëUnder Armour¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Æ¥£¥³¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
UA MAGNETICO 5
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Æ¥£¥³¡×¡£¤½¤Î5ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤¬¡ØUA ¥Þ¥°¥Í¥Æ¥£¥³ 5¡Ù¤À¡£
¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï²þÎÉ¤µ¤ì¤¿Clone¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Í¥¤ì¤¿¥Û¡¼¥ë¥É´¶¤ò¼Â¸½¡£Â¿ÁØ¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÈÍú¤¿´ÃÏ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¥Ñ¥ï¡¼¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤¬Â¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë½ÀÆðÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿TPU¥¢¥¦¥¿¡¼¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬ÂÑËàÌ×À¤È¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ë¥Ã¥È¥Ö¡¼¥Ä»ÅÍÍ¤ÎÍú¸ýÉô¤¬Â¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡£
¥½¡¼¥ë¤Ï¥·¥ã¥ó¥¯¤Ë¥°¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹äÀ¤ÈÈ¿È¯À¤òÎ¾Î©¡£ÆÍ¤¾å¤²¤òËÉ»ß¤·Å·Á³¼Ç¤Ë¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥°¥ê¥Ã¥×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¹¥¿¥Ã¥É·Á¾õ¤ÈÇÛÃÖ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
ÎëÌÚÍ¥Ëá¤â»î¹ç¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡ØUA ¥Þ¥°¥Í¥Æ¥£¥³ 5¡Ù¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏMansory¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡£
ÆüËÜ¤Î¥ß¥º¥Î¤â¡ªEURO2024¡¢3Âç¥á¡¼¥«¡¼°Ê³°¤Î¡Ö¥ì¥¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×¤òÍú¤¯Áª¼ê¤¿¤Á
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥À¥º¥ëÌÂºÌ¤Î¤è¤¦¤Ê´ö²¿³ØÌÏÍÍ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤³¤Á¤é¤Î¡ØUA ¥Þ¥°¥Í¥Æ¥£¥³ ¥¨¥ê¡¼¥È 5 FG¡Ù¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥×KAMO¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï25,690±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£