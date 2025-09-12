¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¡egg¥â¥Ç¥ë»þÂå¤ËÊÔ½¸Ä¹¤«¤é¡ÖÀ©Éþ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¡Ä¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¾åÅÄ¿¸ÌéÂç¾Ð¤¤
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤³¤ÈÂçÌÚÈþÎ¤°¡¡Ê23¡Ë¤¬11Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦26¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Öegg¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë»þÂå¤ËÊÔ½¸Ä¹¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÀ¤ÂåÊÌ¥®¥ã¥ë½¸¹ç!»ä¤ÎÀÄ½Õ¥®¥ã¥ëÀîÌø¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤¤ç¤ó¤Á¤£¡¢Æ±¥È¥ê¥ª¡¦¿®»Ò¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¿®»Ò¤¬¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤¬ÀµÁõ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Öº£Æü°ÕÃæ¤ÎÃË¤¬¤¤¤ë¤¾!¤Ã¤Æ»þ¤ÏÃå¤°¤ë¤ßÃå¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÆ±À¤Âå¤Ç¤â¤¢¤ëÎëÌÚÆà¡¹¤Ï¡ÖÃå¤Æ¤¿!¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¡Ö¤¨¤§!?²¿¤Ç?¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
¡¡¿®»Ò¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤ÏÃ¤·¤«½Ð¤ÆÍè¤Ê¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤¿¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¡ÖÃå¤°¤ë¤ßÃå¤Æ¤¿¤È¤«°ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£¤¦¤Á¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±²Ä°¦¤¤³Ê¹¥¤ò¤¹¤ë¤«¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤¤ç¤ó¤Á¤£¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥Ç¥Ë¥à¤Ï¤¯?¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¡Ö¤Ï¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤¤ç¤ó¤Á¤£¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¡Ö¤·¤ã¤¬¤ß¤Å¤é¤¯¤Ê¤¤?¤Á¤ã¤ó¤ÈÉþÃå¤Æ¤¿¤é¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¡Ö²¿¤«¡Ä¡È¥±¥Ä¸«¤·¤Æ¤±¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤é¤Ê¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤è¤Ê¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤é¤Î»þ¤Îegg¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ë¡È¥±¥Ä¤Ï¸«¤·¤Æ¤¤¤±¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈÀ©Éþ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¸«¤»¤ë¤°¤é¤¤ÀÞ¤ì¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£