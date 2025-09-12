¡Ú´Á»ú¥¯¥¤¥º¡Û¡Ö½ªÎ»¾Ú½ñ¡×or¡Ö½¤Î»¾Ú½ñ¡×Àµ²ò¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©´Á»ú¤Î°ÕÌ£¤âÊ¶¤é¤ï¤·¤¤...
ÉáÃÊ¤è¤¯»È¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö½ªÎ»¾Ú½ñ¡×or¡Ö½¤Î»¾Ú½ñ¡×Àµ¤·¤¤¤Î¤Ï¡©
¡Ö½ª¡×¤È¡Ö½¤¡×¤ÏÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ö½ªÎ»¾Ú½ñ¡×¤È¡Ö½¤Î»¾Ú½ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö½¤Î»¾Ú½ñ¡Ê¤·¤å¤¦¤ê¤ç¤¦¤·¤ç¤¦¤·¤ç¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¶µ°é¤ä·±Îý¡¢¸¦½¤¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤é¤ì¤¿²áÄø¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë½ªÎ»¾Ú½ñ¡£
³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ÇÅÏ¤µ¤ì¤ëÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ï¡¢½¤Î»¾Ú½ñ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤¿¤³¤È¤ÎµÇ°¤Ë¤Ê¤ëÂç»ö¤ÊÊª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¿Í¸ýÅý·×³Ø¼½ñ¡Ù¡Ê¹ñºÝÏ¢¹ç¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô