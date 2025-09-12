¡Ö´é¤¬²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¤«¤é...¡×ÌÌÀÜ¤ËÍî¤Á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡È´é¡É¡ª¡©Í§¤À¤Á¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤...¡ª
Í§¤À¤Á¤äÈà»á¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤Ê¤É¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¡¢Ray WEBÊÔ½¸Éô¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÉ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÁ°²ó¤Î¤ªÏÃ¡ä
¼ç¿Í¸ø¤Ï¥ß¥µ¤È¤¤¤¦Í§¤À¤Á¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤Ï¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¥â¥Æ¥â¥Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¾¯¤·º¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â´é¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£
¤½¤ó¤Ê¼«µÔ¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¥ß¥µ¤ËÊò¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼ç¿Í¸ø¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
¸¶°Æ¡§Ray WEBÊÔ½¸Éô
ºî²è¡§kyoko.
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô