Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤Î¼«»£¤ê¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥ê¥¯¥¹¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤³¤À¤ï¤ê°î¤ì¤ëÉô²°¤â¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡ÊHYUNJIN¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊFELIX¡Ë¤Î¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤È¤Î¼«»£¤ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¥º¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡õ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¤³¤ÎÆü¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£²¼¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¶À±Û¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉô²°¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖStray Kids World Tour ¡ãdominATE JAPAN¡ä¡×ÀÅ²¬¥¨¥³¥Ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥´¥ó¥Á¥ã¡ÊGong cha¡Ë¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¼«»£¤ê¤â¸ø³«¡£´Ú¹ñ¤Î¥´¥ó¥Á¥ã¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î´é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿ÍÉÔºß¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥ê¥¯¥¹¡Ê¢¨¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¥ó¥ÓÌ¾¡Ë¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥°¥Ã¥º°¦ÍÑ¤·¤Æ¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥Ô¥ê¤Á¤ã¤ó¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¢¤ÀÌ¾¡ËÂç¹¥¤¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖÁª¤ÖÊª¤¬Á´Éô¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÊª¤ÎÃÖ¤Êý»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤È¼«»£¤ê
¢¡¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
