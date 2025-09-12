Ìòºî¤ê¤Ï¤Û¤ÜÉÔÍ×!? ½©»³Îµ¼¡¡ÖÎáÏÂÈÇ¤Î¡Ø¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡Ù¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¹õ¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÆæ¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥óÁÓ¹õÊ¡Â¤¤¬¡¢Çº¤á¤ë¸½Âå¿Í¤Î¡È¥³¥³¥í¤Î¥¹¥¥Þ¡É¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢Æ£»ÒÉÔÆóÍº¡ÊA¡Ë¤ÎÌ¡²è¡Ø¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡Ù¡£1989Ç¯¡Á1992Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¶ÃØ³¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡ª ÁÓ¹õÊ¡Â¤Ìò¤Ë¥í¥Ð¡¼¥È¤Î½©»³Îµ¼¡¤µ¤ó¤¬È´Å§¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÂ³½Ð¤·¤¿¡£
ÁÓ¹õÊ¡Â¤¡Ê¤â¤°¤í¡¦¤Õ¤¯¤¾¤¦¡ËÅÙ¤Ï90ÅÀ¡ª ¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÀ¤ÏÆü¾Æ¤±¤Ç¤¹
¡ÖÅö»þ¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÓ¹õ¤¬¥À¥á¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥É¡¼¥ó¡Ù¤¹¤ë¤È¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÁÓ¹õ¤ÎÉÔµ¤Ì£¤µ¤äÊª¸ì¤ÎÆâÍÆ´Þ¤á¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¥À¡¼¥¯¤¹¤®¤ë°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥ÄÃå¤ÆË¹»Ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¿°¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÖ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤È¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞËÍ¤ÎÂÎ½Å¤Ï¤¤¤Þ¿ÍÀ¸¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£ÉáÃÊ¤Î·ÝÉ÷¤Î²ø¤·¤µ¡¢¼ã¼ê¤Îº¢¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÜ¤Î¥Ð¥¥Ð¥´¶¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³È¾Ç¯¤Û¤É¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡ØÁé¤»¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤¤¤äÁÓ¹õ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈÌòºî¤ê¤«¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£ÈÓ¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ã¤ÆÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
Ìòºî¤ê¤Ï¤Û¤ÜÉÔÍ×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÌÜ¤Ï¸«³«¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½ª»Ï»õ¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸ý¤Ï´¥¤¯¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤¢¤Î´é¤µ¤¨¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¡£¡Ø¥ª¡¼¥Û¥Ã¥Û¥Ã¥Û¥Ã¥Û¥Ã¡Ù¤È¤¤¤¦¾Ð¤¤À¼¤À¤±¤Ï¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤ËÎý½¬¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÏ¿²»¤·¤ÆÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï90ÅÀ¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ç¶À¤ò¸«¤Æ¡ØÁÓ¹õ¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤«¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÀ¤ÏÆü¾Æ¤±¤Ç¤¹¤Í¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¡ØÊ¿°Â»þÂå¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦ÇßµÜ¡ÊÃ¤É×¡Ë¤µ¤ó»Å»ö¤¬Âè°ìÍ¥Àè¤Ê¤ó¤Ç¡¢´Ó¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ëè²ó¤Î¥²¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¿¿·õ¤ËÇº¤ß»ö¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿Í´Ö³¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤´é¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¤Í¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¡£ºÇ½ªÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¤ÎßÀÅÄ³Ù¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ËËÍ¤ÎÊý¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÏÃ´°·ë¤ÎÁ´12ÏÃ¡£ÀÆÆ£Í³µ®¤µ¤ó¡¢郄ÅèÀ¯¿¤µ¤ó¡¢Ô¢Â¼È»¤µ¤ó¤Ê¤É¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤¿¤Á¤â¼¡¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö°ìÈÖ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÅÄ¡Ê½Å×¢¡Ë¼ÒÄ¹¡£¼Çµï¤¹¤ëµ¤¥¼¥í¤Ç¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤¬¶µ¤¨¤Ê¤¬¤é¥»¥ê¥Õ2¹Ô¤º¤Ä¤°¤é¤¤»£¤Ã¤Æ¤Æ¡£Æü¤¬Êë¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤â½é¤á¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Ì´¥°¥ë¡¼¥×¸ÄÊÌ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤â¤½¤âÁÓ¹õ¤òÁÓ¹õ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤ó¤Ê¥¥ã¥é½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤È¡£
¡ÖÁÓ¹õ¤¬¥À¥ó¥¹¤ä¥¶¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Æ¥¤¥¯¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¡¢Á´ÏÃ°ã¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¯¥¹¥¯¥¹Í×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥²¥¹¥È¤È¡¢¿Íµ¤µÓËÜ²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎáÏÂÈÇ¤Î¡Ø¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡Ù¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×½©»³Îµ¼¡
¤¢¤¤ä¤Þ¡¦¤ê¤å¤¦¤¸¡¡1978Ç¯8·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£2011Ç¯¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡ËÍ¥¾¡¡£¥³¥á¥Ç¥£¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤ÈÂ¿ºÌ¤Ë³èÌöÃæ¡£
InformationPrime Video¡Ø¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡Ù
µÜÆ£´±¶åÏº¡¢¥Þ¥®¡¼¡¢ºÙÀîÅ°¡¢´äºê¤¦Âç¡Ê¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¿Íµ¤µÓËÜ²È¤ò·Þ¤¨¡¢Á´12ÏÃ¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ø¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¡£½Ð±é/½©»³Îµ¼¡¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤Û¤«¡¡Prime Video¤Ë¤ÆÁ´ÏÃÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£ⒸÆ£»Ò¥¹¥¿¥¸¥ª/TV TOKYO
¼Ì¿¿¡¦¥Õ¥¸¥ä¥Ö¥æ¥¦¥¡ÊADDICT CASE¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¸Åß· °¦¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¦¾¾¸¶°¡Èþ¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Ê¸¡¦¼ã»³¤¢¤ä
