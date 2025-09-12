Á°È±¤Î¤¦¤Í¤ê¤ä¥¢¥ÛÌÓ¤ò²ò·è¡ª¥×¥íÄ¾ÅÁ¤Î¡ÖºÇ¿·¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¡×¤òÆÃÊÌ¤Ë¤´¾Ò²ð♡
²Æ¤«¤é½©¤Ø¤Îµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ï¡¢¥Ø¥¢¤ò¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹♡ ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Ø¥¢¤Î¤ªÇº¤ßÊÌ¤Ë¥×¥í¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡Ö¥Ø¥¢¥»¥Ã¥ÈÊýË¡¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Á°È±¤Î¤¦¤Í¤ê¤ä¥¢¥ÛÌÓ¡¢¥Ï¥¤¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÈ±¤ËÇº¤ó¤Ç¤ë¥³¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯²Ä°¦¤¯À¹¤ì¤ë¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È½Ñ¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤Í¡ª
¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤ª¤ó¤Ê¤ßUP¡ª
¿Íµ¤¥µ¥í¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤µ¤é¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈ±¤Î¤ªÇº¤ß¤â²ò·è♡
´ÊÃ±¤Ë¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡ÚBefore¡ÛÁ°È±¤Î¤¦¤Í¤ê¤ä¡¢¥¢¥ÛÌÓ¤¬Çº¤ß¤Î¼ï
Ray♥Influencer¡¦Ä®¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡ÊÆüËÜÂç³Ø4Ç¯¡Ë
¡ÖÈ±¼Á¤ÏºÙ¤¯¤ÆÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤á¡£¥Ö¥ê¡¼¥Á¡¦½ÌÌÓ¶ºÀµÎò¤â¤¢¤ë¤±¤ÉÈ±¤Î¥±¥¢¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ªÁ°È±¤Î¤¦¤Í¤ê¤ä¡¢¥¢¥ÛÌÓ¤¬Çº¤ß¤Î¼ï¡×
¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
SHIMA SIX GINZA Director¡¿Top stylist¡¦ËÜ»³ÈþÊæ ¤µ¤ó
´Ú¹ñ¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¥ã¥Ã¥Á¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ë»÷¤¢¤¦¥Ø¥¢¤òÄó°Æ¡£¡ÖË«¤á¤é¤ì¥Ø¥¢¡×¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¤♡ ¥Ö¥ê¡¼¥Á¤Ê¤·¤Ç³ð¤¨¤ë¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¤âÆÀ°Õ¡£
How to ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¼ê½ç
ÌÓÀè¤ò2¡Á3cm¥ì¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥È¡£38mm¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÇÁ´ÂÎ¤òÆâ´¬¤¤Ë¤·¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤ÎÈ±¤Ï³°´¬¤¤Ë¡£
¼ª¾å¤ÎÈ±¤Ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¿åÊ¿¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¼ª¤Þ¤ï¤ê¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤¬UP¡£
¼ê¥°¥·¤Ç´¬¤¤¤¿ÌÓÀè¤ò¤Û¤°¤¹¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó¤ÇÁ°È±¤ò´¬¤¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Ë¡£
Ç®¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤Í¤ê¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×¤ÎÈ±¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ´°À®¡£
Check! ¡ÚAFTER¡Ûº£¤Ã¤Ý¤Õ¤ó¤ï¤ê´¬¤È±
¡Ö´¬¤¤¤¿ÌÓÀè¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤³¤Ê¤ì´¶¤òÁý¤·¤Æ♡¡×¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ËÜ»³¤µ¤ó¡Ë
¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Î¤ª¾åÉÊ¥³¡¼¥Ç¤È¤âÁêÀÈ´·²¡ª
¡ÚBefore¡Û¥Ï¥¤¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÈ±¤¬Çº¤ß¤Î¼ï
¥µ¥í¥ó¥â¥Ç¥ë¡¦¤ê¤ê¤³¤µ¤ó
¡ÖÈ±¼Á¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤á¤Ç¡¢¾¯¤·¥¯¥»¤¢¤ê¡£¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ò4²ó¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÈ±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ª¡×
¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
SHIMA GINZA ANNEX¡õSIX GINZA Vice Director¡¿Executive Stylist¡¦´Ø¸ý·½²ð¤µ¤ó
ËÜ¿Í¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤¿»÷¤¢¤ï¤»¥«¥Ã¥È¤¬ÆÀ°Õ¡£ÆÃ¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬Âç¿Íµ¤¡£
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«♡
How to ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¼ê½ç
¥À¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤ÌÓÀè¤ò4¡Á5cm¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¸ü¤ß¤ò½Ð¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤¢¤´²¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ï¥¤¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°È±¤Ï¤¢¤ê¤â¤Ê¤·¤â³ð¤¦2Way¥Ð¥ó¥°¤Ë¥«¥Ã¥È¡£È±Á´ÂÎ¤ò38mm¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¥ï¥ó¥«¡¼¥ë¡£
¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Î°ÌÃÖ¤â»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¬¤é´¬¤¯¡£
¥À¥á¡¼¥¸¤â¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¨¥¢¥ê¡¼´¶¤â³ð¤¦¡ª
Check! ¡ÚAFTER¡Û¥¨¥¢¥ê¡¼´¶¤¢¤ë¥Ï¥¤¥ì¥¤¥ä¡¼´¬¤È±
¡Ö¤¢¤´²¼¤«¤é¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥¨¥¢¥ê¡¼´¶¤ò±é½Ð¡×¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦´Ø¸ý¤µ¤ó¡Ë
Á°È±¤¢¤ê¤â¤Ê¤·¤â³ð¤¦2Way¥Ð¥ó¥°¡ª¥¨¥¢¥ê¡¼´¶¤¢¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
