¡Ö30MS¡×¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢¥³¥¹¥Á¥åー¥à / ¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ú#À¸ÇÛ¿®30ML¡Û¡Ö¥¿ー¥Ü¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡×¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥Ñー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È23¡Ê¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡Ë[¥«¥éーC]¡×¤ä¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È27¡Ê¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡Ë[¥«¥éーA]¡×¤ò2026Ç¯1·î¤È3·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ2,200±ß¡£
¡¡º£²ó9·î12Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÇÛ¿®¡ÖÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤¬½éÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡×¤Î¥Þ¥ó¥È¤Ï¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ä¡¢È±·Á¤ä¼ª¾þ¤ê¤Þ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÂ¤·Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢È±Î±¤á¤Ê¤É¤ò¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜÀ½ÉÊ°Ê³°¤Ë¤â¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È24¡Ê¥¿ー¥Ü¥³¥¹¥Á¥åー¥à¦Â¡Ë[¥«¥éーA]¡×¤ä¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È25¡Ê¥¿ー¥Ü¥³¥¹¥Á¥åー¥à¦Ã¡Ë[¥«¥éーC]¡×¡¢¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È26¡Ê¥¯¥é¥¤¥à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë[¥«¥éーC]¡×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È23¡Ê¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡Ë[¥«¥éーC] / 30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È27¡Ê¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡Ë[¥«¥éーA]¡Û ¡Ú30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È24¡Ê¥¿ー¥Ü¥³¥¹¥Á¥åー¥à¦Â¡Ë[¥«¥éーA] / 30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È25¡Ê¥¿ー¥Ü¥³¥¹¥Á¥åー¥à¦Ã¡Ë[¥«¥éーC]¡Û ¡Ú30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È26¡Ê¥¯¥é¥¤¥à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë[¥«¥éーC]¡Û ¡ÚÂè11²ó 30 MINUTES LABEL¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡Û
