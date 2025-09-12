¡ÚÆÈÀêÆ°²è¡Û½Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ªÀ¶½ãÇÉ7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×THE SUPER FRUIT
ÌÚ¥É¥é24¡Ö¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ê(Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬) ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀ¶½ãÇÉ7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×THE SUPER FRUIT¡Ê¾®ÅÄ°Ô¿¿¡¢ËÙÆâ·ëÎ®¡¢ÅÄÁÒÚöµ×¡¢°¤ÉôÈ»Âç¡¢À±ÌîÀ²³¤¡¢¾¾ËÜÍ¦µ±¡¢ÎëÌÚ»Ö²»¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª
¡È¥¹¥Ñ¥Õ¥ë¡É¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç°ìÈÖ¡»¡»¤Ê¤Î¤Ï¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Þ¤Ë¤Þ¤Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®ÅÄ¤µ¤ó¡¢ËÙÆâ¤µ¤ó¡¢ÅÄÁÒ¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¡Ú¸åÊÔ¡Û¤â¸ø³«¡£¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¤Ë¤Ê¤ë¡©
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤ËÊÑ¿È¡ª¡©THE SUPER FRUIT¼ç±é¡¢Æü´Ú¶¦Æ±À©ºî¥É¥é¥Þ
¢¨¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥í¥±¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¡ª
¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë°Ê³°¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¡Ö¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡×Âè2ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½ËÜºî¤Ç¤Ï°Ô¿¿¤µ¤ó¤¬¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë¤Ê¤é²¿¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÄÁÒ¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ÇÆ°¤±¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥Þ¥¥ê¤È¤«¡£¾®¤µ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íº¤Î¥«¥Þ¥¥ê¤Ï»ó¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í(¾Ð)¡×
ËÙÆâ¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¿©¤Ù¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸¤¤¿¥¿¥³¤µ¤ó¡£ÊñÃú¤Ç»Â¤é¤ì¤Æ¤â¥à¥Ë¥å¥à¥Ë¥åÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾×·â(¾Ð)¡×
ÅÄÁÒ¡ÖËÍ¤â·ëÎ®¤âºÇ½ªÅª¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë±¿Ì¿(¾Ð)¡×
¾®ÅÄ¡Ö²¶¤ÏÆ°¤±¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢¼Ö¤«¤Ê¡£¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¾Æ¤«¤ì¤ë¤·¡¢ÄË¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡È²¿¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤Ë¤«¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¼Ö¤Ê¤éÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤·¡¢À¸¤¤Æ¤ë¼Â´¶¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×
¡Ö¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡×Âè2ÏÃ¤è¤ê
¡½¡½´Ú¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¿©¤ÙÊª¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÄÁÒ¡Ö¿©¤ÙÊª¤Ç¤Ï¥«¥ë¥Ó¥¿¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ§Ã£¤«¤é¡Ø¥«¥ë¥Ó¥¿¥ó¤ÏËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤¿¤é´¶Æ°¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡×
ËÙÆâ¡ÖÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ï¶á¤¤¤±¤É¡¢·Ý½ÑÀ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µì¥½¥¦¥ë±Ø¼Ë¡ÊÊ¸²½±Ø¥½¥¦¥ë284¡Ë¤ÇËè·î¥¢¡¼¥È¤ÎÅ¸¼¨¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½Å¸ü¤Ê·úÊª¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤¬ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¾®ÅÄ¡Ö¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏENHYPEN¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î»þ¤ËBTS¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éHYBE¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ENHYPEN¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤â¸«¤Æ¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¿ä¤·¡É¤Ï¥ä¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¥ª¥ó¤µ¤ó¤Ç¡¢°¦ÕÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡È²Ä°¦¤¤¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¥«¥Ã¥³¤è¤µÁ´³«¤Ç¥À¥ó¥¹¤â¥¥ì¥¥ì¤Ç¡£ËÍ¤ÎÍýÁÛ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯9·î¡¢¥¹¥Ñ¥Õ¥ë¤¬Æ±¤¸¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¿ENHYPEN¤ÎÆüËÜ¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ë¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤¬ENHYPEN¤µ¤ó¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡×Âè2ÏÃ¤è¤ê
ÌÚ¥É¥é24¡Ö¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡×(Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬)Âè1ÏÃ¤Ï¡¢¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
THE SUPER FRUIT¡Ê¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÃËÀ7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£ÄÌ¾Î¡§¥¹¥Ñ¥Õ¥ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¾®ÅÄ°Ô¿¿¡¢ËÙÆâ·ë¡¢Î®¡¢ÅÄÁÒÚöµ×¡¢°¤ÉôÈ»Âç¡¢À±ÌîÀ²³¤¡¢¾¾ËÜÍ¦µ±¡¢ÎëÌÚ»Ö²»¡£2021Ç¯10·î·ëÀ®¡¢2022Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Á¥°¥Ï¥°¡×¤¬TikTok¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢Æ±Ç¯¡ÖTikTokÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯9·î2Æü¡¢¡Ö¤Þ¤Ë¤Þ¤Ë¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
