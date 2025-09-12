¹â¾¾»Ô¤ÇÍîÍë¤òÈ¼¤¦·ã¤·¤¤±«¡¡Ãæ¿´Éô¤¬´§¿å¡¦ÄäÅÅ¡¡ÅÅ¼Ö¤¬°ì»þ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»
´§¿å¤·¤¿Æ»Ï©¡¡¹â¾¾»Ô¡¡»ëÄ°¼Ô Äó¶¡
¡¡12ÆüÍ¼Êý¡¢¹â¾¾»Ô¤ÇÍîÍë¤òÈ¼¤¦·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÄäÅÅ¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¾¾»Ô¤Ç¤Ï¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë¡¢50mm¤òÄ¶¤¨¤ë¹ß¿åÎÌ¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¹â¾¾»Ô¤Ç¤Ï¸á¸å6»þ40Ê¬¤´¤í¤«¤éÌó1»þ´Ö¡¢Ìó200¸Í¤¬ÄäÅÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄäÅÅ¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó1»þ´Ö¸å¤ËÉüµì¤·¤Þ¤·¤¿¡£´§¿å¤·¤ÆÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ»Ï©¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤È¤Ç¤ó¤Ï¶×Ê¿Àþ¤Ï°ì»þ¡¢Á´¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¤«¤é±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥¤¥ä¤¬ÂçÉý¤ËÍð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£